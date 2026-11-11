Radu Georgescu, antreprenorul care a vândut antivirusul românesc RAV către Microsoft, intră în board-ul startup-ului FlowX.AI 

Startup-ul românesc FlowX.AI anunță, miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, că l-a adus în board-ul său pe Radu Georgescu, antreprenorul care a vândut RAV Antivirus către colosul american Microsoft, în urmă cu peste două decenii.

Numirea vine în momentul în care FlowX.AI, cu sediul la New York și echipa de inginerie la București, își extinde colaborarea cu bănci, companii de asigurări și instituții guvernamentale din întreaga lume.

De peste 30 de ani, Radu Georgescu fondează și dezvoltă companii de software, internet și e-commerce. Printre exiturile sale, se numără RAV Antivirus, achiziționată de Microsoft în 2003, GECAD ePayment, achiziționată de Naspers în 2010, și Avangate, achiziționată de Francisco Partners în 2013.

„Radu a dus companii de tehnologie de la o echipă mică la clienți globali și a făcut asta de trei ori”, declară Ioan Iacob, CEO și cofondator FlowX.AI. „Să construiești o companie care câștigă la nivel global e deja greu. Să o faci în mod repetat înseamnă că știi care decizii contează încǎ de la început și care doar par urgente. O asemenea perspectivă este exact ceea ce avem nevoie în FlowX.AI acum, când creștem la nivel global.”

Peste 30 de ani în care a construit companii de tehnologie, în România și în străinătate

Radu Georgescu este partener fondator al Gecad Ventures, care investește în companii de software și high-tech, inclusiv în securitate informatică, tehnologii cloud, e-commerce și fintech. Și-a început cariera în 1992, ca inginer CAD la ARMUS, apoi a construit și a condus o serie de companii de tehnologie.

A fost președintele RAV Antivirus, companie de top în securitate și antivirus, achiziționată de Microsoft în 2003, iar ulterior, al Axigen, Avangate și Coinzone. A fost membru în consiliile de administrație al PayU România, fondată ca GECAD ePayment și achiziționată de Allegro și Naspers Group în 2010, și al Vector Watch, achiziționată de Fitbit în 2016.

În prezent, conduce advisory board-ul SeedBlink, platforma europeană integrată pentru execuția tranzacțiilor de venture capital, și este membru în consiliul de administrație al SymphoPay. Este Cavaler al Ordinului Național „Steaua României” și a primit titlul de Personalitatea Anului în România.

„Am văzut ce poate construi o echipă de tehnologie determinată, atunci când gândește și acționează ca o companie globală din prima zi”, adaugă Radu Georgescu. „FlowX.AI are viziunea, produsul, echipa și clienții pentru a deveni lider în enterprise AI, iar eu mă bucur să ajut.”

FlowX.AI este platforma multi-agent AI pentru banking, asigurări și logistică, cu peste 220 de agenți AI de nivel enterprise și peste 50 de LLM-uri pe Hugging Face. Instituții financiare precum State Street, Legal & General, Banca Transilvania și OTP Group au încredere în platformă. Aceeași tehnologie rulează pe platforme guvernamentale din state membre NATO.

Fondată în 2020 de Ioan Iacob (CEO), Șerban Chiricescu (CTO) și Radu Cautiș, FlowX.AI are sediul în New York, centrul de inginerie în București și o echipă de peste 150 de oameni.

Compania a atras finanțări de peste 43 de milioane de dolari, cu runda Series A condusă de Dawn Capital și participarea Day One Capital, PortfoLion și SeedBlink.

FlowX.AI este certificată ISO 27001 și conformă SOC 2 Type I (Type II în curs). În septembrie 2026, Agentic Index a clasat FlowX.AI pe locul 1 în categoria agent infrastructure, din 189 de companii evaluate.