O parte a Internetului mondial, scoasă offline, în urma descoperirii unor „vulnerabilităţi critice” la PHP

Mai multe site-uri guvernamentale europene au fost puse offline miercuri, ca măsură de precauţie, într-un incident major şi excepţional care afectează o parte a Internetului mondial, relatează presa internațională, citată de News.ro. în România, Directoratul de securitate cibernetică a emis o alertă de „vulnerabilități critice în PHP”.

Dezvoltatori ai limbajului de programare PHP, folosit în arhitectura multor site-uri, au anunţat o „vulnerabilitate critică” care expune site-urile riscurilor unor atacuri cibernetice.

Dezvoltatorii PHP le-au cerut utilizatorilor „să efectueze actualizarea imediat ce este disponibilă”. Ei au anunţat că publicarea unui patch pentru corectarea acestor două vulnerabilităţi era prervăzută miercuri, la ora 14.00 GMT (17.00, ora României).

Hackeri au încercat deja să exploateze eceastă breşă, potrivit directorului tehnic al Cloudflare, o întreprindere specializată în securitatea web şi cloud, Dane Knecht.

„Observăm apariţia primelor atacuri şi ne adaptăm măsurile de protecţie pe măsură ce apar noi vectori”, a anunţat el pe X. Aceste protecţii sunt doar o soluţie provizorie, a subliniat el.

PHP este folosit de numeroase sisteme de gestionarea site-urilor de Internet - inclusiv WordPress, Drupal, Joomla şi Magento.

În acest stadiu, ar putea fi afectate toate versiunile PHP, începând cu versiunea a 5-a.

Dezvoltatorii nu au precizat care versiuni sunt efectiv vulnerabile.

În Franţa, numeroase site-uri, inclusiv toate site-urile prefecturilor franceze erau inaccesibile miercuri, scrie Le Figaro.

„Ca măsură de precauţie, site-urile prefecturilor au fost temporar puse offline, în aşteptarea publicării unui patch de securitate de către editor”, a anunţat miercuri într-un comunicat Ministerul francez de Interne, citat de Reuters.

În Olanda şi Finlanda s-au luat măsuri asemănătoare.

Numărul site-urilor afectate şi durata întreruperii serviciilor prefecturilor franceze nu au fost precizate.

Alertă în România

Miercuri, 21 octombrie 2026. Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC) a emis alerta „Vulnerabilități critice în PHP”:

„În data de 20 octombrie 2026, echipa de securitate PHP a anunțat publicarea unei actualizări de securitate pentru remedierea a două vulnerabilități critice, ambele evaluate cu CVSS v4.0: 9.2. Lansarea este programată pentru miercuri, 21 octombrie 2026, la ora 14:00 UTC (17:00, ora României), cu precizarea că echipa PHP își rezervă dreptul de a publica actualizarea mai devreme dacă detaliile vulnerabilităților devin publice sau apar dovezi de exploatare activă. Versiunile afectate, versiunile corectate și detaliile tehnice urmează să fie publicate odată cu actualizarea.

CERT-EU a emis avizul de securitate 2026-018, în care asociază cele două vulnerabilități identificatorilor CVE-2026-109618 și CVE-2026-109619 și avertizează asupra posibilității de execuție de cod la distanță (RCE) fără autentificare. Evaluarea CERT-EU precizează însă că, la momentul publicării avizului, nu erau disponibile detalii tehnice complete, iar evaluarea impactului se baza parțial pe informații neoficiale apărute public, fără ca identificatorii CVE și scenariul de exploatare să fie confirmați de PHP.

Având în vedere utilizarea PHP în dezvoltarea aplicațiilor web, situația prezintă un risc potențial pentru organizațiile care operează aplicații bazate pe PHP accesibile din Internet. Exploatarea cu succes ar putea permite unui atacator să execute cod pe un server vulnerabil, impactul depinzând de configurația mediului afectat și de privilegiile cu care rulează aplicația”.