Tendințe Black Friday 2025: 9 din 10 români își planifică meticulos achizițiile. Tinerii aleg să cumpere în mod hibrid (analiză)

Românii își aleg mai atent cumpărăturile în timpul perioadei de reduceri Black Friday, 93% dintre ei pregătindu-și o listă în avans de produse căutate, arată un studiu, care mai spune că bugetul mediu alocat a crescut, în timp ce produsele căutate s-au schimbat.

9 din 10 consumatori români își pregătesc în avans o listă de produse, proces care începe cu 3-4 săptămâni înainte, conform celui mai recent studiu realizat de agenția de cercetare de piață MKOR, „Black Friday Consumer Trends 2025”. Acesta mai arată că piața s-a maturizat, iar deciziile românilor sunt calculate, bugetele planificate sunt mai mari, iar experiența de cumpărare este hibridă.

Principalul motor este dorința de a cumpăra produse de pe un wishlist personal la un preț mai bun (53%), urmată de pragmatismul achiziționării cadourilor de Crăciun (31%).

De asemenea, epoca în care Black Friday era sinonim exclusiv cu tehnologia și electrocasnicele a apus. În 2025, coșul mediu s-a diversificat dramatic, incluzând produse din 3.9 categorii diferite, în medie (+1 față de 2024). Românii alocă un buget mediu de 2046 RON, cu 33% mai mare față de anul precedent.

Deși Electronicele și Electrocasnicele se mențin în topul listelor (49%), ascensiunea categoriilor de lifestyle este remarcabilă. Atât articolele Fashion (42%), cât și produsele de Beauty & Care (42%) aproape că își dublează prezența în intențiile de cumpărare, semnalând o tranziție clară spre optimizarea stilului de viață, dar și către stocuri, într-o perioadă de incertitudine și presiune fiscală, spun experții MKOR.

Generația Z cumpără mai mult în mod hibrid

Abordarea hibridă (online + offline) a ajuns la 39%, fiind propulsată de Generația Z. Contrar mitului că trăiesc exclusiv digital, 56% dintre tinerii între 18 și 28 de ani vrea să combine canalele, folosind online-ul pentru research și magazinele fizice pentru experiența de a testa produsele și pentru gratificarea instantanee.

Tinerii îmbină experiența la cumpărături cu socializarea, o componentă importantă a vieții în această etapă (socializarea cu prietenii este una din principalele modalități de relaxare pentru tineri, așa cum o arată alte studii derulate de MKOR).

Încrederea se câștigă prin oferte reale

Principala barieră în a participa la Black Friday rămâne neîncrederea în corectitudinea ofertelor (30% dintre non-cumpărători).

„Datele din acest an confirmă o maturizare a consumatorului român. Black Friday nu mai este un sprint, ci un maraton de planificare care începe cu 3-4 săptămâni înainte. Pentru retaileri, asta înseamnă că bătălia nu se mai dă doar pe preț în ziua Z, ci pe construirea relevanței și a încrederii cu săptămâni înainte. Cine înțelege că vinde unui strateg, nu unui vânător impulsiv, va câștiga în 2025”, a declarat Cori Cimpoca, Fondatoarea MKOR.

Pentru segmentul masiv de 28% de consumatori indeciși, cheia conversiei este clară: valoarea reducerii. Pentru aceștia, un discount substanțial ar transforma ezitarea în achiziție. Studiul arată că pragul psihologic care separă o ofertă banală de o oportunitate reală se situează la o reducere medie de 54%.

Datele prezentate provin din studiul „Black Friday Consumer Trends 2025”, care a fost realizat pe un eșantion de 1000 respondenți, reprezentativi la nivel național, pentru populația cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani, pe criterii de gen, vârstă și distribuție geografică. Metoda de colectare a fost online, prin Panelul MKOR, iar perioada de colectare a fost luna Octombrie 2025. Marja de eroare este de +/- 3,1%, la un nivel de încredere de 95%.