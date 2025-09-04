Tehnicienii din domeniul caselor de marcat electronice vor avea acces la cursuri de perfecționare acreditate

Tehnicienii care se ocupă de instalarea, întreținerea și service-ul echipamentelor de marcat electronice fiscale vor avea acces la cursuri de perfecționare, ca urmare a unui protocol de colaborare semnat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, Asociația Distribuitorilor de Aparate de Marcat Electronice Fiscale (ADAMEF) și Patronatul Comercianților și Servisanților Caselor de Marcat din România (PCSCMR).

Protocolul a fost semnat miercuri, potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

„Parteneriatul are ca obiectiv inițierea procedurilor de acreditare a cursurilor de perfecționare destinate tehnicienilor din domeniul echipamentelor de marcat electronice fiscale. Aceste programe vor contribui la creșterea nivelului de competență al specialiștilor și la consolidarea infrastructurii necesare pentru digitalizarea și modernizarea fiscalității în România”, conform comunicatului.

„Semnarea acestui protocol confirmă angajamentul nostru comun de a contribui la creșterea nivelului de profesionalism și de pregătire a tehnicienilor, printr-un cadru acreditat și recunoscut oficial. Într-o economie digitală în continuă transformare, expertiza și formarea continuă reprezintă garanția unor servicii de calitate și a unei bune funcționări a sistemelor fiscale”, a declarat Adrian-Victor Vevera, director general al ICI București.

Organizațiile spun că prin acest demers se creează premisele unei dezvoltări sustenabile și profesioniste a serviciilor de instalare, întreținere și service ale echipamentelor de marcat electronice fiscale.