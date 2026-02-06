Taxa CBAM, creșteri de prețuri la ciment, oțel, îngrășăminte în 2026 (consultanți)

Antreprenorii din construcții, agricultură și alte domenii vor suporta creșteri de preț la materii prime de import cum ar fi cimentul, fierul, oțelul, aluminiul sau îngrășămintele, din cauza taxei CBAM, aplicabile de la 1 ianuarie 2026, avertizează, vineri, doi consultanți în fiscalitate, într-un punct de vedere transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Mihai Petre și Daniela Neagoe, de la firma de consultanță EY România, au analizat efectele Mecanismului de Ajustare la Frontieră a Emisiilor de Carbon, stabilit la nivelul UE. Analiza se referă la impactul asupra costurilor din sectorul energiei eoliană, dar poate fi extrapolat și la construcții și agricultură.

Redăm analiza integrală:

CBAM – un factor major de cost pentru importul structurilor eoliene din oțel

„Intrarea în faza definitivă a Mecanismului de Ajustare la Frontieră a Emisiilor de Carbon (CBAM), începând cu data de 1 ianuarie a acestui an, impactează semnificativ costurile de import pentru o serie de produse considerate poluante – ciment, fier și oțel, aluminiu, îngrășăminte, produse pe bază de polimeri, hidrogen sau amoniac.

Ca urmare, este esențial ca importatorii și furnizorii să înțeleagă pe deplin aceste efecte și să adapteze strategiile, astfel încât să minimizeze impactul costurilor CBAM fără a încetini ritmul achizițiilor de produse CBAM. O colaborare strânsă între importator și furnizor este esențială pentru a naviga prin provocările impuse de costurile CBAM. În situația în care furnizorul ar pune la dispoziție informații privind emisiile, costurile cu achiziționarea certificatelor CBAM s-ar putea reduce semnificativ pentru anumite produse.

Efectele taxei CBAM în sectorul energiei eoliene

Calculele ne arată că prețul certificatelor CBAM pe care importatorii de produse CBAM vor trebui să le achiziționeze poate atinge valori semnificative în funcție de cantitatea importată și tipul de produs.

Ca exemplu, unul dintre produsele care intră sub incidența prevederilor Regulamentului CBAM, este produsul secțiuni de turnuri eoliene din oțel utilizate la asamblarea de turnuri eoliene tubulare la scară industrială, clasificat în Nomenclatura combinată la codul tarifar 73089098.

Astfel, pentru un import de 1.000 tone de astfel de produs, din Turcia, utilizând valorile implicite ale emisiilor publicate de Comisia Europeană, costul aferent certificatelor CBAM ar putea fi semnificativ, putând ajunge, în anumite scenarii, la câteva sute de mii de euro în funcție de nivelul emisiilor încorporate și de prețul certificatelor ETS aplicabil, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2023/956 și ale actelor de punere în aplicare.

Dincolo de costurile ca atare, care vor avea un impact major asupra companiilor care trebuie să suporte taxa CBAM, probabil luat deja în considerare în bugetarea pentru anul 2026, vorbim și despre efectele juridice, economice și operaționale ale prevederilor aplicabile de la începutul acestui an.

1. Impact financiar direct asupra costului total de produse importate

Datorită încadrării turnurilor eoliene din oțel la codul tarifar 73089098 care intră sub incidența CBAM, se generează un cost suplimentar semnificativ pentru fiecare proiect care necesită achiziția acestor produse. Creșterea costului unitar pe tonă cu 400–500 €/tonă produs, necesită o posibilă renegociere a contractelor de furnizare și a prețurilor de achiziție.

Sectorul construcțiilor eoliene din România este în plină expansiune, cu o capacitate instalată totală de peste 3.000 MW la începutul anului 2026. Un parc eolian necesită între 100 și 120 de tone de oțel pentru fiecare MW de capacitate instalată, incluzând turnul, fundația, nacela și alte componente structurale. Astfel, pentru un proiect mediu de 100 MW, cantitatea totală de oțel necesară este estimată la aproximativ 10.000-12.000 de tone.

2. Efecte administrative și de conformitate

Importatorii de produse care fac obiectul CBAM vor avea noi obligații, dintre care amintim: colectare date de la producători privind emisiile de carbon și procesul de producție utilizat și chiar, în unele situații, anul când a fost fabricat produsul importat, raportare anuală CBAM verificată, gestiune portofoliu de certificate CBAM.

3. Necesitatea unor noi strategii financiare

Pentru România, unde sectorul eolian este în plină dezvoltare, este esențial ca dezvoltatorii, finanțatorii și furnizorii să înțeleagă pe deplin aceste efecte și să adapteze strategiile, astfel încât să minimizeze impactul costurilor CBAM fără a încetini ritmul tranziției energetice către energia verde. De asemenea, este esențial să analizeze momentul optim pentru achiziție certificate CBAM și să ia în considerare utilizarea instrumentelor de hedging pentru a-și securiza costurile.

Recomandări

Importatorii trebuie să evalueze cu atenție aceste costuri suplimentare, întrucât ele pot deveni o componentă semnificativă a CAPEX și, implicit, a prețului total pe care îl plătește dezvoltatorul de proiecte. În acest context, se impun cel puțin următoarele direcții de acțiune: