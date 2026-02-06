20.000 EUR, amendă GDPR pentru magazinul online de optică Lensa

Firma care deține site-ul Lensa, de ochelari și lentile de contact, a fost amendată, în baza Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), cu 20.000 EUR de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Investigația a pornit în urma unei sesizări depuse de un utilizator, care a semnalat utilizarea pe site a modulelor cookie de urmărire și publicitate comportamentală.

Investigația la firma SC Tensa Art Design SA a fost finalizată în luna ianuarie 2026, anunță ANSPDCP.

„În cadrul investigației, s-a constatat că operatorul nu a răspuns solicitării adresate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în exercitarea competențelor sale de investigare. Ca atare, operatorul a fost sancționat cu amendă contravențională pentru încălcarea prevederilor art. 83 alin. (5) lit. e) din Regulamentul (UE) 679/2016 raportat la art. 58 alin. (1) lit. a) și lit. e) din Regulamentul (UE) 679/2016”, spune Autoritatea pentru protecția datelor personale.

Ca atare, firma a fost sancționată cu amendă în cuantum de 101.794 lei (echivalentul sumei de 20.000 euro). De asemenea, firma trebuie să comunice către ANSPDCP răspunsul solicitat.

Amintim că sancțiunile Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pot fi contestate în instanță.

Lensa este un brand românesc, fondat de antreprenorul Daniel Crăciun. În 2013, Lensa a pornit ca un magazin online de lentile de contact colorate, apoi s-a extins în România cu magazinele fizice.

În 2015, Florin Niță s-a alaturat companiei în rolul de acționar, iar în prezent Lensa este prezentă cu magazinele fizice în România și în Republica Moldova.

În 2025, compania românească a anunțat „atragerea a doi noi investitori în acționariat”:

OH Holding Limited, reprezentată de antreprenorul Oleg Kalashnikov, fondator al rețelei ucrainene de optică Luxoptica.

ATM Ventures, divizia de investiții a grupului Autonom, deținută de frații Marius și Dan Ștefan.

Firma care operează brandul, Tensa Art Design SA, a avut în 2024 afaceri de aproape 218 milioane de lei, o pierdere de peste 4,6 milioane de lei și 664 de angajați, conform ultimelor date disponibile la Ministerul Finanțelor.