Statul NU alocă nici acum banii pentru finalizarea plăților către antreprenorii Startup Nation 2022, în anul 2025. „Nu se poate încheia finanțarea, anul acesta, pe alocarea actuală” (ministru)

În proiectul rectificării bugetare plănuite de Guvernul Bolojan, Ministerul Finanțelor nu a trecut banii necesari finalizării plății ajutoarelor către antreprenorii care au făcut investiții prin vechiul program Startup Nation 2022. „Nu se poate încheia finanțarea, anul acesta, pe alocarea actuală”, a declarat, luni, pentru StartupCafe.ro, ministrul Economiei, Radu Miruță, care gestionează programul de finanțare.

Potrivit ministrului, Ministerul Economiei avea nevoie de o suplimentare de buget cu 100 de milioane de lei, pentru a putea finaliza, în anul 2025, plata ajutoarelor către antreprenorii din ediția 2022 a Startup Nation.

În proiectul de ordonanță de urgență pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2025, Ministerul Finanțelor a omis această majorare necesară antreprenorilor care au făcut investiții în vechiul program.

„O parte dintre beneficiari, care au depus cereri de plată mai demult și care sunt în analiză, vor primi banii, dar alții nu”, a mai explicat ministrul Miruță, pentru StartupCafe.ro.

Conform notei de fundamentare a proiectului de OUG, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului va primi în plus, la rectificarea bugetară 416,9 milioane lei. Dar din acest buget în plus, nu sunt prevăzuți și banii necesari finalizării plății ajutoarelor de câte 200.000 lei pe care statul li le-a promis antreprenorilor care au făcut investiții prin programul Startup Nation 2022.

Astfel, se propune asigurarea de sume suplimentare în principal la cheltuieli de personal (+10,0 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (+500 milioane lei), la subvenții (+122,4 milioane lei), la alte transferuri (+50,0 milioane lei) la proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (+50,0 milioane lei) și alte cheltuieli (+0,2 milioane lei).

Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-200,0 milioane lei), active financiare (-100,0 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (-10,5 milioane lei), bunuri și servicii (-4,7 milioane lei) precum și la active nefinanciare (-0,5 milioane lei).

Reamintim că ediția a treia a programului Startup Nation, care a avut loc în anul 2022, avea promis un buget total de până la 2,2 miliarde de lei, bani naționali, pentru antreprenorii din România și din diaspora. În total, la programul din 2022 s-au înscris 15.319 de firme pe Pilonul I- național și 1648 de firme pe Pilonul II-diaspora.

Peste 9.000 de antreprenori români au fost admiși la ajutoarele de câte 200.000 de lei fiecare, promise prin program. Oamenii au avut încredere în statul român și s-au apucat să facă investiții, dar unii dintre ei nu și-au primit banii promiși de stat nici până acum, când mai sunt 3 luni din anul 2025.

În 25 iunie 2025, când a preluat mandatul, noul ministru al Economiei, Radu Miruță, anunța deblocarea unui număr de 982 de dosare din Startup Nation 2022, dar iată că nu sunt bani pentru finalizarea plăților nici în 2025.

