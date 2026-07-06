Startupul românesc din spatele Bible Chat și-a triplat afacerile la 14,5 milioane de euro. Cum a crescut pe o piață puțin explorată de startupurile europene

În februarie 2025, startupul românesc BookVitals atrăgea atenția după ce aplicația sa Bible Chat a obținut o investiție de 14 milioane de dolari și a depășit pragul de 10 milioane de utilizatori. La aproape un an și jumătate distanță, rezultatele încep să se vadă și în bilanțul companiei.

BookVitals APP SRL, compania din spatele Bible Chat, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 72,2 milioane de lei (aproximativ 14,5 milioane de euro), de trei ori mai mare decât în anul precedent, potrivit datelor financiare raportate la Ministerul Finanțelor și analizate de Profit.ro. În același timp, pierderea netă s-a adâncit la 30,1 milioane de lei, iar compania și-a extins echipa de la 12 la 29 de angajați.

De la o aplicație pentru cititori la una dintre cele mai rapide creșteri din AI

Compania a fost fondată în 2019 de Laurențiu Bălașa (foto stânga) și Marius Iordache (foto dreapta), inițial în jurul aplicației Basmo, destinată cititorilor. Ulterior, echipa a schimbat direcția și a dezvoltat Bible Chat, o aplicație bazată pe inteligență artificială, adresată comunităților creștine. Pivotul avea să schimbe complet traiectoria companiei.

În primul an de la lansare, Bible Chat a ajuns la peste 10 milioane de utilizatori, iar în februarie 2025 compania anunța venituri anualizate de aproximativ 15 milioane de dolari și ocupa locul 13 în clasamentul aplicațiilor din App Store, alături de WhatsApp și Instagram. Câteva luni mai târziu, fondatorii spuneau că aplicația urcase chiar mai sus în clasamentele magazinului Apple.

O piață pe care Europa are încă puțini jucători

Succesul Bible Chat vine dintr-o categorie în care startupurile europene sunt încă puțin prezente comparativ cu alte segmente ale inteligenței artificiale.

În timp ce o mare parte dintre companiile AI din Europa dezvoltă produse pentru companii, productivitate, programare sau marketing, BookVitals a construit un produs destinat consumatorilor finali, într-o piață dominată până acum în principal de aplicații dezvoltate în Statele Unite.

Potrivit fondatorilor, principala piață pentru Bible Chat este SUA, unde există cea mai mare bază de utilizatori pentru aplicațiile cu tematică religioasă.

Creșterea utilizatorilor începe să se vadă și în business

Datele financiare arată că ritmul de creștere al aplicației începe să se reflecte și în veniturile companiei.

După o cifră de afaceri de aproximativ 23,8 milioane de lei în 2024, BookVitals a ajuns la 72,2 milioane de lei în 2025, în timp ce datoriile au crescut la 73,7 milioane de lei, pe fondul investițiilor în dezvoltarea produsului și extinderii internaționale.

Între timp, structura grupului s-a schimbat: compania din România este deținută integral de BookVitals Inc., societatea înregistrată în Statele Unite, în timp ce Laurențiu Bălașa și Marius Iordache au rămas la conducerea businessului.