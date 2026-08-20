Startup-ul românesc .lumen (dotLumen) își extinde activitatea în Japonia, alături de Toyota

Startup-ul .lumen, care dezvoltă dezvoltă „Ochelarii pentru Nevăzători”, dispozitive de orientare cu inteligență artificială, își extinde activitatea în Japonia, cu susținere din partea Toyota Mobility Foundation (TMF), prin proiectul Mobility for ALL, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Următoarea etapă va aduce echipa startup-ului clujean în Japonia în trei momente distincte în această toamnă, continuând primii pași comerciali ai companiei în această țară. Lucrând direct cu persoane nevăzătoare, organizații din domeniul accesibilității și potențiali parteneri locali, .lumen va colecta informații relevante pentru adaptarea produsului și pentru următoarele etape pe piața japoneză.

În octombrie 2026, .lumen va participa și la conferința Sight World din Tokyo, unde persoane nevăzătoare și cu vedere slabă, specialiști în accesibilitate și potențiali parteneri vor putea testa direct tehnologia.

„Ultima dată când am fost în Japonia, am testat Ochelarii .lumen pe parcursul a peste 100 de kilometri, în condiții reale dificile. În această toamnă revenim de trei ori pentru a aduce tehnologia mai aproape de comercializare. Să aducem Ochelarii .lumen în Japonia a fost dintotdeauna unul dintre cele mai mari visuri ale noastre”, a declarat Cornel Amariei, fondator și CEO al .lumen.

Această nouă etapă continuă activitatea anterioară a .lumen în Japonia. În 2024, compania a parcurs peste 100 kilometri de testare în condiții reale, în Tokyo și în zona Muntelui Fuji, cu susținere din partea Toyota Mobility Foundation.

Tehnologia .lumen transpune principiile mașinilor autonome într-un dispozitiv purtabil. „Ochelarii” folosesc șase camere, senzori și algoritmi de inteligență artificială pentru a detecta obstacolele, a identifica suprafețe sigure și a ghida utilizatorul prin vibrații direcționale și feedback audio.

Dispozitivul asistiv nu descrie mediul, ci ia decizii în timp real și ghidează utilizatorul printre obstacole, replicând funcționalitatea unui câine-ghid, fără a necesita antrenament extins sau îngrijire suplimentară. Headset-ul funcționează offline și procesează datele local, fără a salva sau transmite imagini.

Despre fondatorii .lumen (dotLumen)

CEO-ul startup-ului, Cornel Amariei, a activat ca „Head of Innovation” într-o mare companie din industria automobilelor şi este „Standout Member” în primul “Forbes 30 under 30 Europe”. Este primul român care a câștigat prestigiosul premiu „Ten Outstanding Young Persons of the World de JCI”, dobândit anterior şi de personalităţi remarcabile ale lumii precum JFK și Elvis Presley.

Acesta s-a născut într-o familie în care ambii părinți au un handicap locomotor avansat. Astfel, Cornel a realizat impactul dizabilităților asupra oamenilor. El a decis să pună bazele .lumen în urma realizării faptului că peste 40 de milioane de oameni sunt nevăzători la nivel global.

Un alt cofondator, Gabriel Chindriş, specialist de referință în domeniului tehnologiei electronice, a lansat și un grup de cercetare și dezvoltare în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca și proiectează zeci de prototipuri și produse pentru multiple segmente tehnologice ale electronicii din următoarele industrii: automobile, bunuri de larg consum, sisteme industriale sau chiar domeniul explorării spațiale.

La rândul său, Mihai Ivașcu, este şi fondatorul Grupului Ingenium, care angrenează dezvoltatori de software, ingineri și directori de afaceri, cu centre la Londra, București şi Washington. Acesta a fost premiat cu “Forbes 30 under 30” și finalist al „Ernst and Young’s Entrepreneur of the Year”.