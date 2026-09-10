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Uniunea Europeană pregătește noi restricții pentru Airbnb şi închirierile pe termen scurt

Uniunea Europeană pregătește noi restricții pentru Airbnb şi închirierile pe termen scurt
Sursă: Airbnb
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Airbnb şi alte platforme de închirieri pe termen scurt s-ar putea confrunta cu noi restricţii în Uniunea Europeană, după ce Comisia Europeană a propus miercuri primul cadru comun la nivelul UE pentru intervenţii în zonele afectate de criza locuinţelor, potrivit News.ro, care citează Reuters.

Propunerea urmăreşte să armonizeze regulile într-un domeniu în care oraşe precum Paris, Barcelona şi Veneţia au introdus propriile restricţii asupra închirierilor turistice, unele dintre acestea generând ulterior dispute juridice.

Creşterea numărului locuinţelor închiriate turiştilor pe termen scurt este acuzată că reduce oferta disponibilă pentru rezidenţi şi contribuie la scumpirea locuinţelor, o problemă care a provocat proteste în mai multe oraşe europene.

Acţiunile Airbnb au scăzut cu  2,5% miercuri.

Cum vor putea fi identificate zonele cu probleme

Comisia propune criterii comune pentru stabilirea zonelor în care există presiuni severe pe piaţa locuinţelor. Autorităţile vor putea lua în calcul, printre altele, un raport ridicat între preţurile locuinţelor şi veniturile populaţiei sau o tendinţă de creştere a preţurilor pe parcursul ultimilor zece ani.

Orice restricţie aplicată ulterior închirierilor pe termen scurt va trebui să fie bazată pe dovezi, necesară şi limitată la zonele afectate. Măsurile nu vor putea fi aplicate retroactiv.

Decizia de a introduce efectiv restricţii va rămâne însă la latitudinea autorităţilor competente.

„În urmă cu un an, am promis să abordez problema accesibilităţii locuinţelor în Europa. Astăzi facem un pas în această direcţie”, a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Propunerea trebuie negociată cu statele membre şi Parlamentul European înainte de a putea deveni lege.

Airbnb spune că problema reală este lipsa locuinţelor

Airbnb susţine că deficitul de locuinţe din Europa nu poate fi rezolvat concentrând măsurile în principal asupra închirierilor pe termen scurt.

George Mavros, responsabilul Airbnb pentru relaţiile cu autorităţile UE, a cerut ca politicile să se concentreze asupra construcţiei şi renovării locuinţelor şi asupra numărului mare de proprietăţi care rămân neocupate.

Grupul de lobby CCIA Europe a criticat, la rândul său, propunerea de a permite oraşelor să îşi evalueze propria conformitate cu noile reguli şi a cerut mecanisme independente de control şi contestare.

Pe lângă regulile pentru închirierile pe termen scurt, Comisia recomandă autorităţilor să pună la dispoziţie mai multe terenuri pentru construcţia de locuinţe şi să modernizeze procedurile de urbanism şi construcţie.

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