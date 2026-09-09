„Brânza frământată de Teaca”, protejată de UE ca produs de indicație geografică

Comisia Europeană a aprobat miercuri, 9 septembrie 2026, înregistrarea „Brânzei frământate de Teaca”, din România, ca indicație geografică protejată (IGP).

„Brânza frământată de Teaca” este o brânză din Teaca, un sat din nordul României, făcută din lapte de vacă crud, nepasteurizat, care este închegat, dospit, maturat, sărat și frământat într-o vezică naturală de porc.

Caracteristicile acestei brânze nu pot fi reproduse fidel în afara acestui context cultural și geografic, deoarece depind de abilitatea producătorilor locali de a interpreta și de a controla în mod vizual și tactil fiecare fază a procesului, transmite Comisia într-un comunicat.

Această expertiză a fost transmisă din generație în generație și este o parte esențială a identității comunității respective, legând denumirea produsului de gustul, de textura și de calitatea așteptate de consumatori.

Noua denumire se alătură celor peste 3.900 de denumiri protejate deja incluse în baza de date eAmbrosia.

Aceasta este cea de a 18-a denumire protejată din România, alăturându-se altor 17 produse românești recunoscute și înregistrate la nivel european:

Magiun de prune de Topoloveni -Indicație Geografică Protejată (IGP) Salam de Sibiu -Indicație Geografică Protejată (IGP) Novac afumat din Țara Bârsei -Indicație Geografică Protejată (IGP) Scrumbie afumată de Dunăre -Indicație Geografică Protejată (IGP) Telemea de Sibiu -Indicație Geografică Protejată (IGP) Cârnați de Pleșcoi -Indicație Geografică Protejată (IGP) Cașcaval de Săveni -Indicație Geografică Protejată (IGP) Salata cu icre de știucă de Tulcea -Indicație Geografică Protejată (IGP) Telemea de Ibănești -Denumire de Origine Protejată (DOP) Salată tradițională cu icre de crap -Specialitate Tradițională Garantată (STG) Plăcintă dobrogeană-Indicație Geografică Protejată (IGP) Pită de Pecica-Indicație Geografică Protejată (IGP) Salinate de Turda-Indicație Geografică Protejată (IGP) Sardeluță marinată fabricată potrivit tradiției din România- Specialitate Tradițională Garantată (STG) Cârnați din topor din Vâlcea - Indicație Geografică Protejată (IGP) Batog de Sturion -Indicație Geografică Protejată (IGP) Babic de Buzău - Indicație Geografică Protejată IGP)

Sistemele „indicații geografice protejate” (IGP) și „denumiri de origine protejate” (DOP) protejează denumirea unui produs care provine dintr-o anumită regiune și care este realizat urmând o anumită metodă de producție tradițională.

În cazul DOP, materiile prime trebuie să provină din regiunea de origine, unde trebuie să aibă loc toate etapele de producție. În ceea ce privește IGP, măcar una din etapele de producție, prelucrare sau preparare trebuie să aibă loc în regiunea respectivă.