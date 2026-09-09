Revolut mai introduce un serviciu în aplicație pentru clienții din România: asigurare de credit, în caz de concediere și alte situații neprevăzute

Aplicația financiară Revolut, care spune că are aproape 5 milioane de clienți în România, a anunțat, miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, că a făcut un parteneriat cu firma globală de servicii financiare MetLife, prin care vor oferi un produs nou, Asigurarea pentru Protecția Creditului.

Noul serviciu va fi disponibil în aplicația Revolut pentru clienții din România, Spania, Portugalia și Franța.

Este vorba despre o asigurare opțională pentru „situații neprevăzute”, precum pierderea involuntară a locului de muncă, incapacitatea temporară sau permanentă de a lucra, spitalizarea sau decesul.

În astfel de împrejurări, noul produs „oferă confortul că ratele sunt plătite sau creditul este achitat in cazul unui eveniment neprevăzut”, susține banca digitală.

Asigurarea poate fi achiziționată direct din aplicația Revolut, atât în etapa de contractare a unui credit nou, cât și în situațiile în care clienții au deja un credit activ și doresc să fie protejati financiar.

Clienții vor putea alege între două pachete de acoperire:

Pachetul de bază: acoperă decesul, invaliditatea temporară și permanentă, precum și spitalizarea.

Pachetul complet: include toate beneficiile pachetului de bază și oferă acoperire suplimentară în cazul pierderii involuntare a locului de muncă.

„Parteneriatul cu MetLife reflectă angajamentul nostru constant de a le oferi clienților mai multă siguranță financiară. Prin includerea unei protecții suplimentare pentru creditele de nevoi personale, vrem să le oferim sprijinul în cazul în care un eveniment neprevăzut le afectează situația financiară. Este un plus de siguranță pe care clienții îl merită atunci când lucrurile nu decurg conform planului”, a declarat David Tirado, chief commercial executive în cadrul Revolut.