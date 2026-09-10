Topul județelor cu cele mai multe joburi postate pe eJobs în 2026. Aproape jumătate dintre anunțuri sunt pentru București

București, Brașov, Ilfov, Cluj, Iași, Constanța și Timiș sunt județele pentru care angajatorii au publicat cele mai multe locuri de muncă pe eJobs.ro de la începutul anului 2026, potrivit unei statistici realizate de platforma de recrutare. Din aproape 150.000 de joburi postate din ianuarie până acum, 71.000 au fost pentru București, în timp ce Brașovul a urcat de pe locul al cincilea în 2025 pe poziția a doua în clasamentul eJobs din acest an.

Capitala concentrează astfel aproape jumătate din oferta de locuri de muncă publicată pe eJobs.ro în perioada ianuarie-septembrie 2026. După București, cele mai multe anunțuri de angajare de pe platformă au vizat Brașov, Ilfov, Cluj, Iași, Constanța și Timiș.

Cea mai importantă schimbare față de anul trecut apare în cazul Brașovului, care a urcat trei poziții în clasament.

„Dintre toate acestea, Brașovul este județul care a urcat cel mai mult în clasament, de pe locul al cincilea, în 2025 pe locul al doilea, anul acesta. Clujul și Iașiul au scăzut ușor, fiind înlocuite de Ilfov. Cu excepția Bucureștiului, unde există cea mai mare diversitate a domeniilor care angajează, în celelalte orașe volumul cel mai mare de joburi a venit din sectoare precum retail, industria alimentară, servicii, turism, financiar / bancar și transport / logistică”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs.ro.

Bogdan Badea, CEO eJobs Romania

Retailul, serviciile și logistica, printre sectoarele care angajează

Bucureștiul are cea mai diversificată ofertă de locuri de muncă, în timp ce, în celelalte județe aflate în partea de sus a clasamentului, cele mai multe poziții provin din retail, industria alimentară, servicii, turism, sectorul financiar-bancar și transport și logistică.

În ceea ce privește departamentele, cererea ridicată de personal se vede în special în vânzări, client service și call center, administrativ și logistică, producție și contabilitate.

Potrivit reprezentanților eJobs, o parte dintre acestea sunt domenii cu o fluctuație ridicată a personalului, ceea ce generează constant nevoia de înlocuire a angajaților care pleacă.

60% dintre joburi sunt pentru candidați entry-level

Candidații aflați la început de carieră au avut acces la cea mai mare parte a locurilor de muncă scoase pe platformă în acest an.

Aproximativ 60% din oferta totală de joburi s-a adresat segmentului entry-level.

Pe locul următor se află candidații mid-level, cu între 2 și 5 ani de experiență, urmați de persoanele fără experiență, seniorii cu peste 5 ani de experiență și candidații pentru poziții de management.

Salarii medii nete între 5.000 și 6.500 lei

În județele cu cele mai multe locuri de muncă disponibile, salariile medii nete raportate de Salario, comparatorul salarial al eJobs, se situează între 5.000 și 6.500 de lei pe lună.

Cea mai mare medie este în București, de 6.500 de lei net pe lună, urmat de Cluj, cu 5.800 de lei, și Timiș, cu 5.500 de lei.

În Ilfov, Iași, Brașov și Constanța, media raportată este de 5.000 de lei net pe lună.

Pentru segmentul entry-level, unde se concentrează cea mai mare parte a recrutărilor, salariul mediu raportat este de 4.000 de lei net pe lună.

Județele cu cele mai puține joburi postate

La polul opus se află Harghita, Mehedinți, Caraș-Severin și Covasna, care au avut cel mai redus volum de joburi publicate pe eJobs de la începutul anului.

În fiecare dintre aceste județe au fost disponibile aproximativ 4.500-5.000 de locuri de muncă.

„În aceste cazuri vorbim despre 4.500 - 5.000 de joburi disponibile pentru fiecare județ în parte, cifre care îi determină pe mulți dintre candidați să aplice pentru locuri de muncă din cele mai apropiate orașe mari, pentru a-și crește șansele de a fi angajați”, spune Bogdan Badea.

Potrivit acestuia, principalele alternative sunt București, Brașov, Ilfov, Cluj, Iași, Timiș și Constanța.

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 17.000 de locuri de muncă, iar alte 9.200 de poziții sunt listate pe iajob.ro.