Startup-uri românești, premiate la o competiție de idei de afaceri medicale, finanțată cu fonduri europene

Un startup spaniol și două românești au fost premiate la o competiție de idei de afaceri din domeniul tehnologiilor pentru sectorul medical, finanțată cu fonduri europene.

Proiectul InnoMedCatalyst a organizat primul Demo Day din 2026, pe 16 iunie 2026, la Piatra-Neamț.

Evenimentul a fost găzduit de Rubik Hub, unul dintre partenerii consorțiului. Demo Day-ul a reunit startupuri, investitori, profesioniști din domeniul sănătății și actori-cheie ai ecosistemului de inovare din întreaga Europă.

În cadrul Demo Day-ului, nouă startupuri și-au prezentat soluțiile inovatoare, demonstrând diversitatea și potențialul ecosistemului european de inovare în sănătate: CLAB Neuro Sound Solutions (Grecia), DrugBin Solution (România), Ergobyte Informatics (Grecia), InSyBio (Grecia), MedSense (Bulgaria), Niverbec (Italia), OneCareAI (Spania), Thermovision (România) și WakeZ (România).

Participanții și-au prezentat soluțiile inovatoare în domenii precum sănătatea digitală, inteligența artificială, diagnosticarea medicală, monitorizarea pacienților, terapiile digitale și gestionarea datelor medicale, răspunzând unor dintre cele mai importante provocări cu care se confruntă sistemele de sănătate în prezent.

În urma unei zile dedicate panelurilor de discuții și prezentărilor startupurilor, juriul a desemnat câștigătorii Demo Day-ului:

Locul I – Premiul pentru cel mai mare potențial de inovare: WakeZ (România)

Locul II – Premiul pentru cel mai mare potențial: Thermovision (România)

Locul III – Premiul pentru cea mai bună prezentare: OneCareAI (Spania)

Premiile publicului au fost acordate startupurilor Thermovision (România) și WakeZ (România).

Startupurile câștigătoare au fost recompensate cu oportunitatea de a participa la unele dintre cele mai importante evenimente europene dedicate inovării și investițiilor, printre care WMF – We Make Future 2027, Health Investor Summit și 4YFN 2027.

„Demo Day-ul organizat la Piatra-Neamț a demonstrat cât de importantă este colaborarea dintre ecosistemele europene de inovare în sănătate. Faptul că am reunit startupuri, investitori, profesioniști din domeniul sănătății și organizații care sprijină inovarea a creat un context valoros pentru ca soluțiile dezvoltate de aceste companii să își accelereze creșterea, să ajungă pe noi piețe și să producă un impact real, dincolo de granițele regiunilor din care provin. Ne bucurăm să continuăm acest parcurs și așteptăm cu entuziasm următorul Demo Day, care va avea loc în Madeira”, menționează Alina Căpitanu, coordonatoarea proiectului InnoMedCatalyst și vicepreședinte IMAGOMOL, din partea Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Ce urmează: Demo Day în Madeira

Construind pe succesul de la Piatra-Neamț, InnoMedCatalyst anunță faptul că următorul său Demo Day va avea loc pe 17 septembrie 2026, în Madeira, Portugalia, găzduit de partenerul din consorțiu, Startup Madeira.

Evenimentul va continua consolidarea colaborarea interregională și va oferi noi oportunități pentru inovatori, investitori și actori din domeniul sănătății de a se conecta și de a colabora în cadrul ecosistemului european aflat într-o evoluție rapidă în domeniile sănătății digitale, MedTech și medicinei personalizate.

E-book-ul investitorilor, care include toți participanții din a doua rundă a programului de accelerare InnoMedCatalyst, poate fi accesat aici.

Proiect finanțat de Uniunea Europeană

InnoMedCatalyst este un proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul I3 (Interregional Innovation Investments), care își propune să consolideze capacitatea de inovare a ecosistemelor regionale din domeniul medicinei de precizie și personalizate din Europa. Prin programul de accelerare InnoMedCatalyst, startupurile, companiile de tip spin-off, IMM-urile aflate în stadii incipiente de dezvoltare și furnizorii de servicii medicale beneficiază de sprijin pentru a dezvolta, testa și valida soluții de sănătate digitală cu potențial de piață, transformându-le în proiecte pregătite să atragă investiții și să fie implementate la nivel interregional.

Consorțiul este format din 13 parteneri din 10 regiuni europene – Nord-Est (România), Małopolska (Polonia), Emilia-Romagna (Italia), Flandra (Belgia), Catalonia și Castilla y León (Spania), Attica (Grecia), Sofia (Bulgaria), Norte și Madeira (Portugalia). Împreună, aceștia contribuie la dezvoltarea ecosistemului european MEDIC NEST, dedicat medicinei digitale de precizie, și accelerează colaborarea și inovarea în domeniul sănătății.

În cadrul proiectului sunt dezvoltate 10 foi de parcurs regionale, o Foaie de Parcurs Interregională pentru Medicina Digitală 5P și un portofoliu de proiecte interregionale de investiții. Aceste inițiative vor sta la baza unui White Paper european, un document strategic care va oferi direcții și recomandări pentru adoptarea și extinderea la scară largă a soluțiilor digitale inovatoare în sistemele de sănătate din Europa. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul oficial.

Parte a Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est, Rubik Hub sprijină fondatorii de startup să scaleze global. Alături de o comunitate de peste 370 de mentori, au lucrat cu peste 600 de startupuri din Europa, dintre care cele mai avansate au obținut împreună investiții de peste 75 de milioane de euro.