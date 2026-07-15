Fondatorul aplicației Hinge construiește un serviciu cu inteligență artificială pentru dating, pentru care a obținut 18 milioane dolari finanțare

Justin McLeod, fondatorul aplicației de întâlniri și relații Hinge, a anunțat la finalul anului trecut că iese din companie pentru a fonda un startup, iar acum soluția sa de potrivire de profiluri cu ajutorul inteligenței artificiale a strâns 18 milioane dolari într-o rundă de tip Seed.

Overtone a încheiat runda Seed, la care a participat FirstMark Capital, Pace Capital și Match Group, compania-mamă a Hinge, Tinder și okcupid, printre altele.

Odată cu anunțul rundei, compania aduce în Consiliul de Administrație directorul executiv al Match Group, Spencer Rascoff, autoarea de bestseller-uri și psihoterapeuta Esther Perel și fondatoarea The Signal Institute, Diana Chapman.

Momentan, serviciul nu este disponibil publicului larg, dar firma se așteaptă ca acesta să fie disponibil în anumite locații până la finalul acestui an.

Overtone dezvoltă un serviciu orientat către voce și sunet, care oferă introduceri foarte bine documentate și potrivește persoanele cu ajutorul AI.

„Gândește-te la cele mai neumane părți ale experienței unei aplicații de dating: să scriem reclame personale pentru noi înșine, să ne judecăm reciproc într-o fracțiune de secundă pe baza pozelor, să sortăm mii de potențiali parteneri și să-i ghidăm prin pâlnia precară de la „like” la „match” la discuții și la întâlniri. Niciunul dintre acești pași nu există pentru că cineva i-a dorit. Ei există pentru că au fost cei mai buni pe care tehnologia o putea oferi. (...) Ce este diferit acum este că nu mai trebuie să facem acești pași mai buni. Putem să-i eliminăm complet”, consideră McLeod, într-un articol postat în completarea comunicatului.

Inteligența artificială „cunoaște” utilizatorul prin voce și potrivește oamenii între ei, pe baza „științei relațiilor”, alături de explicații transparente de ce AI-ul consideră că este o potrivire excelentă.