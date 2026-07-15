Fondatorul Spotify ia 700 milioane dolari finanțare pentru startup-ul lui medical. Ce face Neko Health

Startup-ul de scanare corporală Neko Health, co-fondat de Daniel Ek, fondatorul platformei de streaming de muzică și podcast-uri Spotify, a obținut 700 milioane dolari într-o rundă de finanțare, în urma căreia anunță că va deschide primele clinici în SUA anul acesta.

Firma a finalizat runda de finanțare de tip Seria C, condusă de fondurile de investiții Lightspeed și Venture Partners, cu participarea General Catalyst, Lake Star și Atomico și a altor fonduri, alături de investitori privați, printre care se numără cântărețul will.i.am și Mark Zuckerberg, șeful Meta (Facebook).

Noua rundă de investiții vine la un an și jumătate de la Seria B, când Neko Health a strâns 260 milioane dolari.

Astfel, startup-ul ajunge la finanțări totale de peste 1 miliard dolari, incluzând Seria A din iulie 2023, potrivit datelor de pe Crunchbase.

Startup-ul a fost fondat în anul 2018 de Daniel Ek și Hjalmar Nilsonne în Stockholm. Acesta oferă servicii de evaluare a sănătății, cuprinzătoare, neinvazive și fără radiații în 60 de minute, care cuprinde milioane de date de sănătate, cu un preț de 299 lire sterline în Marea Britanie și 2.750 coroane în Suedia.

Neko folosește senzori proprietari împreună cu analiza de sânge pentru a evalua sănătatea pielii, inclusiv alunițele și marcajele, biomarkerii pentru identificarea riscului de prediabet, precum și anomaliile sanguine și factorii de risc asociați cu sindromul metabolic, accidentul vascular cerebral și infarctul.

Rezultatele sunt livrate la fața locului în câteva minute și discutate în cadrul unei consultații față în față cu un profesionist medical, oferind membrilor constatări personalizate și gata de acțiune.

Neko dezvoltă în mod intern hardware-ul, software-ul și experiența pentru utilizatori. De la lansarea sa în februarie 2023, firma și-a extins prezența în Suedia și Marea Britanie, inclusiv Manchester, Birmingham și mai multe locații din Londra. Peste 350.000 de persoane s-au înregistrat pentru un Neko Health Scan, iar peste 100.000 de membri au trecut deja prin una.