VIDEO Câteva dintre startup-urile prezente la Pavilionul Consiliului European pentru Inovare (EIC) de la GITEX AI Europe 2026

Pe parcursul celor două zile de GITEX AI Europe 2026, care s-a desfășurat la Berlin, 15 startup-uri susținute de Consiliul European pentru Inovare (EIC) și-au arătat produsele și serviciile vizitatorilor. StartupCafe.ro a discutat cu o parte dintre ele despre finanțările pe care le-au primit, tehnologiile dezvoltate și ce urmează pentru acestea.

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SemiQon din Finlanda lucrează la un cip crio-optimizat pentru calculatoarele cuantice, astfel încât acestea să devină din ce în ce mai accesibile și scalabile în viitor. Josefiina Latvanen, Marketing Specialist, a spus pentru comunitatea noastră antreprenorială că firma a strâns finanțări în valoare de aproximativ 20 milioane EUR, atât private, cât și publice, și că în această primăvară a început oficial operațiunile comerciale cu partenerii săi.

Startup-ul a participat la mai multe proiecte finanțate de Consiliu pe partea de cercetare și inovare, cu cel mai mare fiind legat de comercializarea cipului cu ajutorul EIC Accelerator, iar acum sunt în faza de a găsi mai mulți clienți și de scalare a operațiunilor.

ONiO, afacere pornită tot în Norvegia, lucrează la un dispozitiv IoT wireless care poate colecta energie sau care poate extinde durata de viață a bateriilor convenționale.

„Pot colecta energie de la celule solare mici sau de la undele radio din jur, de la router-ele Wi-Fi sau de la turnurile celulare, care sunt peste tot acum, și o pot transforma în destulă energie electrică pentru a face electronicele mici să funcționeze”, ne-a spus Pedro Guimaraes, Senior Project and Innovation Manager, la standul ONiO.

Câteva dintre aplicațiile startup-ului prezentate la expoziție au fost un senzor de umiditate alimentat printr-un mini-panou solar, un buton de control care funcționa pe baza unei baterii mici conectate la microcip și o tastatură cu un panou solar.

Startup-ul a încheiat o rundă de finanțare de tip Seria A anul trecut în valoare de 5 milioane de EUR, Pedro ne-a spus că produsul se află în stadiul de producție în masă, iar primele dispozitive cu microcipul de economisire a energiei vor fi disponibile din trimestrul 4 al anului acesta.

ONiO a primit, încă din 2020, susținerea EIC, atât printr-un grant EIC Accelerator în anul 2020, cât și prin EIC Fund.

„Vrem să găsim parteneri buni, clienți buni, care să ni se alăture în industrializarea acestui tip de produse sau oricărui alt tip de dispozitive IoT și să reducem numărul de baterii de unică folosință folosite în dispozitive mici” – Pedro Guimaraes.

La eveniment, am mai vorbit și cu reprezentanți ai startup-ului finlandez CH-Bioforce, care transformă deșeuri din agricultură sau deșeuri industriale în biopolimeri multifuncționali, care pot fi folosiți în produse ca textile și cosmetice. Conform spuselor lui Sebastian von Schoultz, director al busines-ului (CBO), și ale lui Mari Taipale, șefă a operațiunilor (COO), ambii co-fondatori ai afacerii, momentan startup-ul se află între seriile A și B de finanțare, iar colaborarea cu EIC a început încă din anul 2019. Prima biorafinărie se va deschide în următoarele luni, iar următorul pas este scalarea producției de biopolimeri, au mai spus cei doi pentru StartupCafe.ro.

Ultima firmă, dar nu cea din urmă, vizitată de noi a fost VoxelSensors, un startup belgian care dezvoltă camere și senzori pentru a colecta date de antrenare pentru inteligența artificială fizică.

Karina Kovalenko, Marketing & Communications Manager, ne-a făcut un mini-demo al LyraCam, cu SPAES („Single Photon Active Event Sensor”), care scanează o scenă cu ajutorul unui laser, percepută mai apoi de senzorul optic din dispozitiv prin captarea locației punctelor laser. Senzorul triangulează și reconstruiește scena în 3D pe un ecran extern.

Startup-ul a început în anul 2020, când fondatorii au vândut un alt startup către Sony:

„Am început ca o companie de senzori pentru robotică, dar apoi am cumpărat IP-ul unei companii de urmărire a ochilor și am realizat cât de mult potențial are această tehnologie. Apoi, cu boom-ul AI fizic, putem vedea cu adevărat cât de mult putem face. Ca și companie de hardware, ca și companie de deep-tech, există multe provocări, banii fiind o mare parte” – Karina Kovalenko.

VoxelSensors a câștigat Acceleratorul EIC la începutul anului 2025, iar compania beneficiază și de granturi prin Horizon Europe. Din punct de vedere al finanțării, afacerea a încheiat runda de tip Seed acum 2 ani și acum este în proces de a încheia Seria A.

LyraCam va intra în producție în masă, astfel încât camerele să poată fi folosite de clienții dezvoltatori de roboți începând cu 2027, iar startup-ul dezvoltă și o tehnologie de urmărire a ochilor cu același senzor, pentru a putea fi integrată mai târziu în ochelari inteligenți.

Acestea au fost doar câteva dintre cele 15 companii susținute de EIC și prezente la pavilionul de la GITEX AI Europe 2026, la Berlin. Fondatorii europeni au avut ocazia și de a-și prezenta startup-urile pe scena principală de la eveniment, în pitch-uri de 90 de secunde, în prima zi a evenimentului.

Celelalte companii prezente la eveniment au fost Alias Robotics, Astrape Networks, ClassiQ, Dronamics, Enersens, everox, Innatera, Invoier, Oledcomm, SpiNNcloud și Vsora.

Pavilionul a acoperit sectoare ca infrastructura AI, calculul cuantic, reziliența cibernetică și sistemele autonome, printre altele.

GITEX AI EUROPE a fost organizat de inD, noua societate mixtă formată între Dubai World Trade Centre și Informa, și organizatorul global al GITEX, cea mai mare rețea de evenimente tehnologice și de inteligență artificială din lume.