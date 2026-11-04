FlowX.AI numește un nou director de marketing, cu peste 25 de ani de experiență

Compania românească FlowX.AI îl numește pe Mike Parsons, care are peste 25 de ani de experiență în construirea, lansarea și scalarea de companii de tehnologie, în funcția de Chief Marketing Officer (director de marketing), potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Parsons a fost CEO și, apoi, Chairman al companiei IT Qualitance, fondată în România și achiziționată de grupul Alten acum 3 ani. El a fost advisor al FlowX.AI din anul 2022.

În rolul de CMO al FlowX.AI, Mike Parsons va conduce sistemul de creștere care spune povestea FlowX.AI, transmite firma.

„Mike și-a construit cariera spunând povești care mișcă piețe, pentru branduri globale și pentru propriile companii. Companiile din industriile reglementate vor să vadă tot mai multe exemple de agenți care rezistă în producție, iar Mike este omul potrivit să vorbească despre aceasta”, declară Ioan Iacob, CEO al FlowX.AI.

Mike Parsons și-a început cariera lansând primul post de radio online din Australia. În 1998, s-a alăturat Oven Digital, unde a coordonat creșterea clienților și strategia unei companii de web development. Ulterior, a condus agenții specializate pe servicii de Digital pentru branduri globale, ocupând funcția de Managing Partner la Tribal DDB Amsterdam și Managing Director la Tribal DDB London și lucrând pentru clienți precum KLM Air France, Philips, VW și Hasbro.

Ca Managing Director al McCann San Francisco, a condus o agenție de creație care avea clienți precum Xbox, Halo și HP. A devenit apoi Chief Immersion Officer la Factory, unde a coordonat programe de inovație în produs și marketing pentru clienți ca Levi’s, Nike, P&G și Wells Fargo.

În 2014, a fondat LaunchPodium, cumpărată ulterior de Qualitance. În această companie, a fost Chief Innovation Officer, apoi CEO și, mai târziu, Chairman, până la achiziția companiei de francezii de la Alten.

Din 2022, el este advisor al FlowX.AI și conduce Apollo Advisors, unde ajută companii de tehnologie aflate la început de drum să își găsească product-market fit-ul și să construiască sisteme de creștere repetabile. Parsons este cofondator al Moonshots Podcast și lucrează ca mentor alături de fondatori, inclusiv de finaliști ai Startup World Cup. Activitatea sa a fost recunoscută de Deloitte Fast 50, Inc. 5000, Cannes Lions, D&AD, Effies și TED Awards.

„FlowX.AI a construit deja viitorul agentic al companiilor. Acum este momentul să spunem această poveste. Mă alătur echipei pe care o cunosc de peste 10 ani, pentru a construi sistemul de creștere care îl aduce în fața celor care au nevoie de acesta”, adaugă Mike Parsons.

Fondat în anul 2020, de antreprenorii IT Ioan Iacob, Șerban Chiricescu și Radu Cautiș, startup-ul bucureștean activează în zona de tehnologii pentru digitalizarea companiilor financiare. Cei trei au lucrat anterior în cadrul companiei de consultanță IT Qualitance, unde au dezvoltat tehnologia care avea să devină FlowX.AI.

În anul 2022, a atras 35 milioane dolari de la fondul londonez Dawn Capital, cu participarea fondurilor maghiare Day One Capital și PortfoLion și a platformei românești de multifinanțare online SeedBlink. Aceea a fost cea mai mare rundă de serie A obținută vreodată de un startup românesc, peste runda de serie A pe care a atras-o, în 2017, UiPath, de 30 de milioane de dolari.

Compania, condusă de cofondatorul și CEO-ul Ioan Iacob, are sediul central în Statele Unite, iar tehnologia sa este utilizată de instituții din SUA, Marea Britanie și alte piețe europene.

Platforma FlowX.AI include peste 220 de agenți AI, grupați în 20 de categorii, care pot fi configurați pentru diferite procese de afaceri.