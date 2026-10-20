FlowX.AI, compania fondată de români, se aliază cu un gigant american care lucrează pentru peste jumătate dintre firmele Fortune 500. Vor implementa agenți AI în bănci și asigurări

Compania de tehnologie FlowX.AI, fondată de antreprenori români, a încheiat un parteneriat cu grupul american Sutherland, care are peste 40.000 de angajați și declară că furnizează servicii pentru mai mult de jumătate dintre companiile din clasamentul Fortune 500. Cele două firme vor colabora pentru implementarea agenților de inteligență artificială (AI) în bănci, companii de asigurări și alte industrii reglementate din Europa și America de Nord.

Parteneriatul, anunțat marți, 20 octombrie 2026, prevede utilizarea platformei dezvoltate de FlowX.AI pentru automatizarea unor procese precum deschiderea conturilor bancare, analiza dosarelor de credit, verificarea clienților, procesarea daunelor din asigurări și detectarea fraudelor.

Tehnologia permite integrarea agenților AI în aplicațiile și sistemele informatice pe care instituțiile le folosesc deja, fără ca acestea să fie nevoite să își înlocuiască infrastructura tehnologică de bază.

În cadrul colaborării, FlowX.AI va furniza platforma sa de inteligență artificială, care include peste 220 de agenți AI pregătiți pentru utilizarea în companii, iar Sutherland se va ocupa de configurarea, implementarea și operarea soluțiilor pentru clienți.

Agenții AI sunt programe care pot executa automat o succesiune de activități, pot accesa informații din mai multe sisteme și pot gestiona anumite procese, cu intervenția angajaților atunci când sunt necesare verificări, decizii sau aprobări.

Tehnologia FlowX.AI este deja utilizată în România, inclusiv de Banca Transilvania, care a dezvoltat platforma internă BT ONE pe baza soluției create de compania românească, după cum a relatat StartupCafe.ro.

De la credite bancare și despăgubiri la operațiuni din sănătate și logistică

Primele soluții dezvoltate în cadrul parteneriatului vor fi destinate sectoarelor bancar, al asigurărilor, sănătății și logisticii.

În sectorul bancar, agenții AI vor putea fi utilizați pentru deschiderea conturilor, verificarea identității clienților persoane fizice și juridice, analiza cererilor de credit, inclusiv a celor ipotecare, evaluarea riscurilor și identificarea unor posibile operațiuni de spălare a banilor.

În asigurări, soluțiile vor viza emiterea polițelor, evaluarea riscurilor, procesarea cererilor de despăgubire, detectarea fraudelor, reînnoirea contractelor și gestionarea reclamațiilor.

Parteneriatul acoperă și sectorul sănătății, unde sunt vizate activități administrative precum procesarea documentelor, gestionarea produselor expirate și a retururilor din farmacii sau verificarea facturilor.

În logistică, agenții AI vor putea prelua activități precum înregistrarea comenzilor, urmărirea transporturilor, selectarea transportatorilor, calcularea tarifelor și reconcilierea facturilor.

Platforma FlowX.AI permite conectarea acestor agenți la sistemele informatice existente și include mecanisme de monitorizare și audit, necesare în special în industriile în care operațiunile sunt supuse unor reglementări stricte.

Potrivit companiei, tehnologia este deja utilizată în sectorul financiar. Un creditor comercial european a redus cu 80% transferurile manuale din procesele de creditare, în timp ce o instituție financiară cu peste patru milioane de clienți și-a diminuat cu 40% costurile operaționale aferente creditării.

Cele două companii estimează că primele soluții și programe dezvoltate împreună vor fi lansate în următoarele luni.

Cine este Sutherland, partenerul american al FlowX.AI

Sutherland este o companie americană fondată în 1986, cu sediul central în Rochester, statul New York, specializată în externalizarea proceselor de afaceri, servicii IT, automatizare și implementarea tehnologiilor de inteligență artificială.

Grupul are peste 40.000 de angajați și furnizează servicii la nivel internațional, ajungând la clienți din peste 140 de țări, potrivit datelor publicate de companie.

Sutherland declară că deservește peste jumătate dintre companiile incluse în Fortune 500, clasamentul celor mai mari 500 de companii americane în funcție de venituri.

În sectorul financiar, grupul american a furnizat servicii pentru peste 85 de instituții bancare și financiare, inclusiv două dintre cele mai mari zece bănci din Statele Unite.

Compania dezvoltă și operează procese de afaceri pentru clienți internaționali din domenii precum serviciile financiare, asigurările, sănătatea, telecomunicațiile, comerțul și logistica.

FlowX.AI, fondată de trei antreprenori români. Finanțare de 35 de milioane de dolari

FlowX.AI a fost fondată la sfârșitul anului 2020 de antreprenorii români Ioan Iacob, Șerban Chiricescu (FOTO) și Radu Căutiș, iar în 2021 și-a început operațiunile.

Cei trei au lucrat anterior în cadrul companiei de consultanță IT Qualitance, unde au dezvoltat tehnologia care avea să devină FlowX.AI.

Startup-ul a început ulterior extinderea internațională, inclusiv prin deschiderea unui birou la Paris, anunțată în ianuarie 2022, după o rundă de finanțare de 8,5 milioane de dolari obținută la sfârșitul anului 2021.

În mai 2023, FlowX.AI a atras o nouă finanțare, de 35 de milioane de dolari, într-o rundă Seria A condusă de fondul britanic Dawn Capital, la care au participat și investitorii Day One Capital, PortfoLion și SeedBlink.

Compania, condusă de cofondatorul și CEO-ul Ioan Iacob, are sediul central în Statele Unite, iar tehnologia sa este utilizată de instituții din SUA, Marea Britanie și alte piețe europene.

Platforma FlowX.AI include peste 220 de agenți AI, grupați în 20 de categorii, care pot fi configurați pentru diferite procese de afaceri.

Prin noul parteneriat, Sutherland va putea implementa și opera tehnologia FlowX.AI pentru clienții săi internaționali, începând cu instituțiile financiare și companiile din asigurări, dar și în alte domenii care utilizează procese complexe și sisteme informatice multiple.