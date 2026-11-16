Nou fond de investiții de 1 miliard EUR pentru startup-uri tech europene

Startup-urile tech din Europa vor putea obține finanțări printr-un nou fond de investiții de 1 miliard EUR.

Firma de investiții Plural, care a mai investit în trecut în startup-uri ca Starship, Helsing, Sunrise Robotics și The Exploration Company, a strâns 1 miliard EUR, mai mult de dublul valorii fondului de investiții din anul 2024, despre care s-a mai scris pe site.

„Timp de două decenii, majoritatea celor mai valoroase companii de tehnologie din lume au fost construite în SUA și China. Europa a fost mai degrabă un client decât un creator, iar asta ne-a costat prosperitate și putere de negociere”, scrie firma într-un anunț postat pe site-ul oficial.

Firma este condusă de unii dintre cei mai cunoscuți fondatori de startup-uri din Europa, printre care Taveet Hinrikus, co-fondator al fintech-ului Wise, Ian Hogarth, fondator Songkick și Sten Tamkivi, manager general al platformei Skype.

Hinrikus a spus pentru Financial Times că noul fond va permite finanțarea a încă 30 de companii. Totodată, aproximativ o treime din sumă va fi direcționată către realizarea de investiții ulterioare în cele mai de succes companii din portofoliul firmei.

Celelalte două treimi vor merge către companii noi, însă fondul de investiții nu a stabilit mărimea cecurilor oferite startup-urilor, potrivit TechCrunch. Plural este „foarte dedicat să fie în continuare un fond early-stage”, a spus Carina Namih, partener al fondului. Khaled Helioui, alt partener al fondului, a adăugat pentru sursa citată că unele dintre companiile vizate de fondul de investiții ar trebui „să strângă câteva sute de milioane” înainte.