Un startup deep-tech românesc, finanțat și de Vest Ventures, lansează o campanie de finanțare pe platforma Growceanu

FIORA5, un startup românesc aflat într-o etapă timpurie de dezvoltare, care dezvoltă o arhitectură de procesor RISC-V pentru edge computing, inteligență artificială rulată direct pe dispozitiv și sisteme în timp real, își lansează prima campanie de finanțare pe Growceanu, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Investitorii privați înregistrați pe Growceanu, platforma de investiții în companii private autorizată de ASF, pot participa cu sume începând de la 200 EUR. Growceanu este membră a consorțiului care operează Vest Ventures, care a anunțat o finanțare în startup, în luna octombrie.

Compania românească FIORA5 propune producătorilor de cipuri un sistem complet, gata integrat, în locul mai multor tehnologii separate, pe care le cumpără astăzi de la dezvoltatori diferiți și pe care apoi trebuie să le facă să funcționeze împreună. Potrivit estimărilor interne ale firmei, nucleul FIORA5 poate ocupa cu până la 50% mai puțin spațiu pe cip și poate consuma cu până la 60% mai puțină energie decât soluțiile existente.

Startup-ul a fost acceptat în programul ChipStart EU, derulat de Silicon Catalyst, și a făcut parte din prima cohortă a acceleratorului Vest Ventures, un fond regional de venture capital din Timișoara, fiind totodată și prima investiție a acestuia. De asemenea, FIORA5 pregătește un parteneriat cu o companie americană de semiconductori și plănuiește extinderea echipei tehnice. Potrivit planului său de dezvoltare, FIORA5 își propune să construiască primul prototip în 2027, să finalizeze dezvoltarea în 2028 și să ajungă, în 2029, la o arhitectură de procesor pregătită pentru piață și la primele acorduri comerciale de licențiere.

„Acum un an, FIORA5 era doar o idee prin care încercam să rezolvăm o problemă. Astăzi avem alături investitori, un board consultativ cu experiență internațională și sprijinul unor programe din industrie care cred în ce construim. Următorul pas este prima versiune funcțională a nucleului de procesor FIORA5”, a declarat Darian Domocos, CEO și co-fondator FIORA5

„Încă de la lansare, ne-am propus ca platforma Growceanu să includă companii care dezvoltă soluții la problemele reale ale tehnologiei de mâine. FIORA5 este exact genul de companie deep-tech, aflată la început de drum, cu o echipă cu experiență tehnică în arhitecturi de procesor și cu o viziune pe termen lung. Oportunitatea pentru investitorii din România vine tocmai din accesul într-un stadiu foarte timpuriu”, a spus Adrian Erimescu, CEO și co-fondator Growceanu.

FIORA5 este condus de Darian Domocos, CEO și co-fondator, și Alin Pârcălab, CTO și co-fondator. Alături de ei lucrează o echipă tehnică ce acoperă întreg ciclul de dezvoltare al unui procesor: software, verificare și infrastructură. Echipa este susținută de un consiliu consultativ internațional format din specialiști cu experiență în industria de semiconductori care au ocupat poziții de conducere în unele dintre cele mai mari companii de cipuri din lume.

Potrivit companiei, estimările sale de piață pentru 2030 sunt de 5 miliarde dolari pentru RISC-V, 15 miliarde dolari pentru sisteme pe cip (SoC) și 45 miliarde dolari pentru cipuri personalizate în automotive și apărare. Sunt estimări ale companiei, nu o prognoză de rezultate.