Rubik Hub, premiat în SUA, la Universitatea Stanford

Rubik Hub, a fost desemnat Startup Ecosystem Rising Star 2026, la categoria celor mai bune programe de startup, în cadrul celei de-a patra ediții a Startup Ecosystem Stars (SES) Awards, distincție primită la Universitatea Stanford din SUA, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Distincția a fost primită de Vlad Gliga, CEO Rubik Hub, pe 12 noiembrie, în cadrul Innovation Stars Summit, evenimentul care a găzduit cea de-a 11-a ediție a Corporate Startup Stars Awards și cea de-a patra ediție a Startup Ecosystem Stars Awards.

Organizate de Mind the Bridge, premiile Startup Ecosystem Stars recunosc organizațiile publice și private care contribuie semnificativ la dezvoltarea antreprenoriatului și inovației, la nivel local, regional, național și global. Ediția din 2026 a adus în prim-plan 60 de organizații de pe șase continente, dintre care 50 au primit distincția Startup Ecosystem Star, iar 10 au fost desemnate Rising Stars.

Rubik Hub se numără printre cele 10 organizații recunoscute la nivel mondial în categoria Rising Stars, alături de alte organizații din Turcia, Portugalia, Uzbekistan, Coreea de Sud, Africa de Sud, Arabia Saudită, Columbia, Brazilia și Maroc. În cadrul aceleiași ceremonii, Anthropic a primit distincția Corporate Startup Star 2026.

„Ne bucurăm să recunoaștem Rubik Hub drept Startup Ecosystem Star 2026, în categoria Rising Star, pentru contribuția sa la consolidarea ecosistemului de startupuri din România, pentru conectarea fondatorilor locali cu oportunități globale, pentru sprijinul complex oferit fondatorilor și pentru programele de startup dedicate expansiunii internaționale”, a declarat Marco Marinucci, fondator și CEO Mind the Bridge.

Distincția vine în completarea unei serii de recunoașteri internaționale care au consolidat poziția Rubik Hub în rândul organizațiilor europene dedicate dezvoltării ecosistemului de startup.

Pentru al doilea an consecutiv, Rubik Hub a fost inclus în clasamentul Europe's Leading Start-up Hubs, realizat de Financial Times. În ediția din 2026, care a evaluat 180 de huburi de startup-uri, Rubik Hub s-a clasat pe locul 55 în Europa și pe locul 13 la categoria networking, o recunoaștere a capacității sale de a conecta fondatorii cu oamenii, expertiza și oportunitățile relevante.

Tot în acest an, Rubik Hub a primit distincția internațională Best Coworking Space, în cadrul Global Startup Awards, premiu anunțat la EU-Startups Summit din Malta. Această recunoaștere internațională aduce în prim-plan și spațiul Rubik Hub din Piatra Neamț, cu o suprafață de peste 1.800 mp, situat la poalele munților.

Următorul eveniment internațional organizat de Rubik Hub în Italia va avea loc pe 25 noiembrie 2026, la Milano. Împreună cu SmartCityLab Milano, Rubik Hub organizează Beyond Borders – The Startup Conference for Scaling in Europe and Worldwide, o conferință care va reuni fondatori, investitori, reprezentanți ai companiilor și organizații din ecosistemul antreprenorial pentru conversații despre internaționalizare, scalare și oportunități de colaborare.

De la înființarea sa, în 2017, Rubik Hub a sprijinit peste 600 de fondatori de startup-uri europene, construind în jurul său o comunitate de peste 370 de mentori, alături de investitori, parteneri și organizații care contribuie activ la dezvoltarea ecosistemului antreprenorial.

Parte din ADR Nord-Est, Rubik Hub sprijină fondatorii prin programe de accelerare gratuite, mentorat, oportunități de atragere a investițiilor și parteneriate internaționale. Dar sprijinul oferit de Rubik Hub nu se oprește la programele de accelerare. Echipa lucrează îndeaproape cu startup-urile selectate, devenind, în anumite etape, o extensie a echipelor acestora. Prin expertiză și implicare directă, contribuie la atingerea obiectivelor importante de creștere.

„Să primim această recunoaștere la Universitatea Stanford este un moment de mare bucurie și emoție pentru noi. Dar, mai presus de orice, este un moment care ne amintește de oamenii și de efortul colectiv din spatele a tot ceea ce am construit din 2017 până astăzi. Privim acest premiu nu doar ca pe o recunoaștere a activității Rubik Hub, ci și a progresului pe care ecosistemul de startupuri din România l-a făcut în ultimii ani. Am crezut întotdeauna că locul din care pornești nu ar trebui să determine cât de departe poți ajunge. Astăzi, după ce am sprijinit peste 600 de fondatori de startupuri europene, știm că nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără oamenii extraordinari care au ales să facă parte din această călătorie. Le suntem profund recunoscători tuturor mentorilor, partenerilor, investitorilor și fondatorilor care ne-au oferit din timpul, cunoștințele, conexiunile și energia lor, de cele mai multe ori voluntar, pur și simplu pentru că au crezut în ceea ce construim împreună. Ei ne reamintesc în fiecare zi ce înseamnă cu adevărat principiile după care ne ghidăm: #GiveBeforeYouGet și #WeAreInThisTogether. Comunitatea este cea mai mare realizare a noastră, iar această recunoaștere aparține fiecărui om care a contribuit la ceea ce este Rubik Hub astăzi. Acest lucru ne motivează să mergem mai departe. Și suntem abia la început”, a declarat Vlad Gliga, CEO Rubik Hub.

Mind the Bridge este o companie internațională de consultanță în inovație, care contribuie la dezvoltarea economiilor prin antreprenoriat și inovație. Cu sediul central în Silicon Valley și birouri în Barcelona, Seul și Milano, organizația activează din 2007 ca punte de legătură între startup-uri și companii.

Compania identifică, evaluează și colaborează anual cu peste 10.000 de startup-uri, sprijinind corporațiile în dezvoltarea inițiativelor de open innovation și facilitând colaborări concrete, de la proiecte-pilot și achiziții de produse și servicii până la investiții și achiziții de companii.