Fostul șef al eMAG, Iulian Stanciu, și asociatul său cumpără o afacere de foraj pentru ape geotermale, inclusiv contracte cu Romgaz și Petrom. Prețul de achiziție

Omul de afaceri Iulian Stanciu (foto), fost șef al eMAG, și asociatul său, Adrian Crețoiu, preiau echipamente și contracte cu Romgaz și OMV Petrom, de la firma orădeană Transgex SA, specializată pe foraje pentru ape geotermale, o sursă de energie ecologică și convenabilă, tot mai utilizată inclusiv în România.

Concret, firma Foraj Sonde SA Videle, controlată de Stanciu și Crețoiu, cumpără unele active ale Transgex SA, iar acum Consiliul Concurenței a autorizat operațiunea.

Activele achiziționate includ o instalație de foraj, personal, active și echipamente aferente, precum și două contracte încheiate anterior de Transgex SA cu SNGN Romgaz SA și OMV Petrom SA.

Transgex SA a comunicat la Bursa de Valori București că a aprobat transferul de activitate (de foraj sonde de gaz si petrol) către Foraj Sonde Videle. Transferul include activele, contractele si salariatii aferenți acestei activități:

instalatia de foraj Bentec 350AC și accesoriile acesteia (model CB-400-6-50-1 3/8, an de fabricatie 2008), ce face obiectul Contractului de leasing financiar nr. 47976 din data de 12.05.2022, incheiat cu BT Leasing Transilvania IFN S.A.;

Acordul-cadru de servicii nr. 51536 din data de 20.04.2026 (nr.inregistrare Transgex 18623/20.04.2026), încheiat cu S.N.G.N. Romgaz S.A., avand ca obiect Servicii de operare cu instalatia de foraj si echipamente conexe acesteia” – Lotul 4 (Servicii de operare cu instalații de foraj si echipamente conexe pentru adancimi intre 4.501 m si 6.000 m, cod CPV 76300000-6); contractul-cadru pentruforaj onshore cu RIG 350 MT Static Hook Load nr. 9000010641 din data de 13.06.2023, incheiat cu OMV Petrom S.A.;

salariatii alocati activitatii transferate, cu respectarea drepturilor prevazute de legislatia muncii privind transferul de intreprindere.

Prețul negociat a fost de 9,5 milioane EUR (sub rezerva ajustarilor specifice acestui tip de operațiuni).

„În urma analizei, Consiliul Concurenței a constatat că această operațiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia”, a precizat autoritatea de concurență, într-un comunicat transmis, vineri, comunității antreprenoriale StartupCafe.

Foraj Sonde SA Videle, controlată de Adrian Crețoiu și Iulian Stanciu, activează în domeniul serviciilor de foraj pentru petrol și gaze naturale din România. Compania a fost fondată de statul comunist, în 1983, și are ca principal domeniu de activitate forajele pe uscat, in domenii precum exploatările de țiței și gaze naturale, sonde geotermale, foraje de suprafață. Firma a fost privatizată după Revoluție, iar acum este deținută de Adrian Crețoiu (45%, prin firma sa, First All Energy Europe), Iulian Stanciu (33%, prin firma sa de investiții, Inspire Asset Management), Georgiana Roxana Musoi (8,12%, prin firma Nicrox Consult) și alte persoane fizice și juridice, conform datelor de pe Termene.ro, Stanciu, care și-a vândut în 2026 și ultimele acțiuni pe care le mai avea la colosul de e-commerce eMAG, a intrat ca investitor în afacerea Foraj Sonde Videle în 2024, preluând pachetul de acțiuni de la Sever-Florian Raicu.

„Este o companie care avea trei rig-uri, trei utilaje de foraj. Acum ne ducem spre 15. A crescut trei ori în nouă ani de zile și a plecat de la zona de foraj doar în petrol și gaze către zona de geotermal. Avem contracte de geotermal în Franța, avem în Olanda, am forat și în România și potențialul este foarte mare și în România, și în regiune, pentru că este o energie regenerabilă, verde și care se poate produce continuu” - a declarat Iulian Stanciu, în luna octombrie 2026, la podcastul StartupCafe.

De partea cealaltă, Transgex SA activează în domeniul cercetării geologice şi exploatării apelor subterane. Compania orădeană este deținută aproape integral de Luana Cristina Calburean și Gheorghe Calburean, potrivit datelor oficiale colectate de platforma Termene.ro.