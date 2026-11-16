Șase liceeni români au realizat o aplicație cu AI pentru persoanele cu dificultăți de vorbire și au câștigat o competiție

O aplicație mobilă dezvoltată de 6 liceeni din România, care combină recunoașterea vocală cu analiza mișcărilor buzelor prin AI pentru a ajuta persoanele cu tulburări severe de vorbire să se facă înțelese, a câștigat premiul I la competiția Academia „Descoperă-ți pasiunea în IT” 2026, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Aplicația se adresează persoanelor cu dizartrie, o tulburare care afectează controlul mușchilor implicați în vorbire și poate face cuvintele greu de înțeles. Aceasta poate apărea, de exemplu, în urma unui accident vascular cerebral sau în asociere cu afecțiuni precum boala Parkinson ori scleroza laterală amiotrofică (SLA).

Grai încearcă să reducă această barieră de comunicare cu ajutorul inteligenței artificiale. Utilizatorul vorbește în telefon, iar aplicația analizează atât sunetele, cât și mișcările buzelor surprinse de cameră, pentru a interpreta mesajul. Rezultatul este afișat sub formă de text și poate fi redat cu o voce sintetizată, astfel încât persoana să poată comunica mai ușor cu cei din jur.

Pentru dezvoltarea aplicației, liceenii au antrenat modelele de inteligență artificială folosind 800 de înregistrări realizate cu sprijinul lui Tudor Laurian, un tânăr cu dizartrie. Implicarea sa le-a permis să lucreze cu exemple reale de vorbire afectată de această tulburare, una dintre provocările importante în dezvoltarea unor astfel de instrumente.

De la o problemă reală la o aplicație funcțională

Grai a fost realizată în cadrul Academiei DpIT, program educațional gratuit prin care liceenii dezvoltă proiecte tehnologice sub îndrumarea unor profesioniști din industrie. La ediția din acest an au participat 134 de elevi din mai multe orașe ale țării, care au realizat 21 de aplicații.

Echipa din spatele Grai a fost mentorată de Anca Hangea, Product Manager, și Oana Iștoc, Web Developer, de la Wolfpack Digital, o companie IT din Cluj-Napoca.

Anca i-a ghidat pe elevi în partea de produs, de la discuțiile cu potențiali utilizatori până la stabilirea funcționalităților esențiale, transmite firma. Oana i-a coordonat în partea tehnică, unde elevii au învățat să programeze cu ajutorul instrumentelor AI, să colecteze date și să antreneze și să testeze modelele.

„Acești adolescenți au început prin a se întreba «cine are nevoie de ajutor?» și abia apoi «ce ar trebui să construim?». Este o întrebare pe care uneori o pierdem din vedere atunci când suntem prinși între termene limită și livrabile. Au discutat, au renunțat la idei, au luat-o de la capăt de mai multe ori, dar nu au renunțat”, a spus Anca Hangea, Product Manager la Wolfpack Digital.

Pe parcursul programului, elevii au discutat cu potențiali utilizatori, au învățat să folosească instrumente AI pentru programare, au lucrat la identitatea vizuală și promovarea aplicației și au pregătit prezentarea proiectului.

Sursă: Wolfpack Digital

Provocările au fost și tehnice, mai ales că membrii echipei au pornit fără experiență anterioară în dezvoltarea unei astfel de aplicații. Au învățat să programeze și, în paralel, să colecteze date și să antreneze modele de inteligență artificială capabile să interpreteze atât vorbirea, cât și mișcările feței.

„Cea mai mare provocare a fost să pornim de la zero și să ajungem la o aplicație funcțională. Elevii au învățat să programeze în timp ce descopereau cum se colectează datele și cum se antrenează modelele AI. I-am încurajat să gândească precum niște ingineri, să testeze și să verifice rezultatele, nu doar să obțină un răspuns de la tehnologie. Au reușit să construiască un produs impresionant”, a explicat Oana Iștoc, Web Developer la Wolfpack Digital.

Premiul obținut de Grai marchează al treilea an consecutiv în care o echipă îndrumată de Wolfpack Digital este premiată la Academia DpIT.

În 2024, echipa Orbis a câștigat premiul I cu o aplicație pentru monitorizarea amprentei de carbon, proiect care a obținut ulterior și premiul Johnson & Johnson Brilliant STEM Innovation Award la competiția europeană JA Gen-E 2025, desfășurată la Atena. În 2025, echipa Pongo, care a dezvoltat o aplicație ce conectează proprietarii de animale de companie cu medicii veterinari, a primit premiul Accesa.

Wolfpack Digital spune că are experiență în dezvoltarea de aplicații de accesibilitate, cum ar fi Transreport, o platformă pentru persoanele cu dizabilități care a ajuns finalistă la Apple Design Awards, și a primit în 2024 un Webby Award pentru Responsible AI.

Ce urmează pentru Grai

După premiul obținut la Academia DpIT, cei șase liceeni vor să continue dezvoltarea aplicației. Echipa s-a înscris deja în competiția Discovery Awards România 2026, dedicată soluțiilor care îmbunătățesc viața persoanelor cu dizabilități, și analizează posibilitatea participării la alte programe de inovare și antreprenoriat.

„Pe termen lung, vrem să testăm Grai pe mai multe voci și, dacă vom avea ocazia, să lansăm aplicația în România”, spune Alexandru-Daniel Geapana, membru al echipei, responsabil de managementul produsului și de dezvoltarea componentelor AI pentru recunoașterea vorbirii.

Din echipa Grai fac parte Alexia-Ioana Chiriac, Alexandru-Daniel Geapana, Raul-Andrei Mocan, Maria-Mihaela Muntean, David-Alexandru Greab și David-Cristian Popa.