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Chimistul și antreprenorul social român Petrică Dulgheru, premiat la Lisabona pentru un catalizator proiectat cu AI

Petrică Dulgheru
Petrică Dulgheru Sursă: Akos Stiller
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Un startup fondat de Petrică Dulgheru, fondatorul REDI NGO, a câștigat locul al treilea la categoria „Raw Materials” (materii prime) a EIT Jumpstarter Awards 2026, organizat de Institutul European de Inovare și Tehnologie, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Premiul a fost decernat la Lisabona, pe 12 noiembrie.

Juriul EIT a evaluat 895 de candidaturi din partea inovatorilor din Europa, Ucraina, și Turcia.

Într-o zi, copiii mei mă vor întreba ce am făcut în acești ani, în timpul schimbărilor climatice. Vreau să le pot spune: am încercat să contribui. Acest premiu ne ajută să facem următorul pas”, spune Petrică Dulgheru.

Startup-ul Capture-AI dezvoltă o tehnologie care transformă dioxidul de carbon (CO2) din fabrici în materie primă pentru combustibili verzi. Fabricile de ciment și var sunt o sursă semnificativă a dioxidului de carbon care alimentează schimbările climatice. Elementul-cheie al Capture-AI este un catalizator realizat din metale mai ieftine și abundente din Europa, în locul celor importate. Catalizatorul a fost proiectat cu ajutorul AI-ului dezvoltat intern de companie.

Echipa Capture-AI îi include pe Thierry Visart, profesor la Université libre de Bruxelles, pe cercetătoarea Fatima Merselmiz și pe Endre Hunnyadi.

Petrică Dulgheru are un doctorat în chimie la University College Dublin și un MBA la Central European University. Este și antreprenor social. În 2016, a fondat organizația REDI, care susține antreprenori romi din Europa și Balcani.

Recent, reprezentând REDI Fund, Dulgheru a semnat un împrumut de 5 milioane EUR cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB), bani care vor fi transformați în microcredite pentru antreprenori romi și afaceri care angajează romi din România, Republica Moldova, Albania și Kosovo, așa cum s-a mai scris pe site.

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