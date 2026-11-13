Ai făcut stoc de cafea și hârtie. Include și sănătatea echipei pe lista de Black Friday

Abonamentele medicale pentru companii mici și mijlocii au până la 45% discount, la REGINA MARIA

Laptopuri, monitoare, licențe software, echipamente pentru birou sau consumabile pentru următoarele luni: pentru un antreprenor aflat la început de drum, Black Friday poate fi un moment bun pentru a achiziționa, la prețuri mai avantajoase, o parte dintre resursele necesare funcționării și dezvoltării afacerii. Mai ales într-un startup, unde bugetele sunt atent calculate, iar lista priorităților este aproape întotdeauna mai lungă decât resursele disponibile.

Pe măsură ce un business crește, investițiile nu mai vizează doar dezvoltarea companiei, ci și oamenii care contribuie la această creștere. Iar beneficiile pentru angajați pot fi planificate la fel de atent ca orice altă investiție, astfel încât să aducă valoare pe termen lung. Un exemplu sunt abonamentele medicale, care oferă acces la servicii de sănătate pe tot parcursul anului. Între 13 și 22 noiembrie 2026, Rețeaua de Sănătate Regina Maria oferă IMM-urilor reduceri de până la 45% la abonamentele medicale pentru angajați, în cadrul campaniei de Black Friday.

Abonamentul medical, un criteriu tot mai important în alegerea angajatorului. Ce arată datele din 2026?

În primele etape de dezvoltare, multe startup-uri concurează pentru talente cu organizații care au bugete de recrutare și pachete salariale considerabil mai mari. Iar când nu poți concura exclusiv prin salariu, beneficiile oferite angajaților și experiența de lucru devin tot mai importante.

Un studiu* Regina Maria realizat în 2026 arată cât de mult s-au schimbat așteptările candidaților: 85% dintre români consideră că abonamentul medical nu ar trebui să lipsească din oferta unui angajator, iar 65% ar alege, între două locuri de muncă remunerate similar, pe cel care include un abonament medical, în detrimentul altor beneficii precum traininguri sau dezvoltare profesională. Datele sugerează că accesul la servicii medicale este perceput tot mai puțin ca un avantaj excepțional și tot mai mult ca parte firească a unui pachet de angajare competitiv.

Un abonament medical poate contribui la atractivitatea ofertei de angajare și poate deveni un argument de fidelizare, printr-un beneficiu concret, pe care angajatul îl poate utiliza pe tot parcursul anului. Potrivit datelor Regina Maria, numărul IMM-urilor care au accesat abonamente medicale s-a triplat într-o perioadă de câțiva ani, iar 85% dintre IMM-urile din portofoliul rețelei aleg pachete medicale complexe, cu o acoperire mai extinsă.

Ce primește, concret, un angajat și de ce contează pentru o echipă mică?

În funcție de pachet, abonamentele oferă acces la consultații, analize de laborator, investigații medicale și controale preventive, precum și la tarife preferențiale pentru anumite servicii. Unul dintre avantajele importante este că reduce o parte dintre barierele care îi determină pe oameni să amâne vizitele la medic: costurile, identificarea unui specialist sau logistica prea complicată a unei programări. Datele Regina Maria arată că peste 70% dintre cei care au un abonament ajung cel puțin o dată pe an la medic.

Pentru o echipă de cinci, zece sau douăzeci de oameni, această abordare are o miză suplimentară. Într-o organizație mică, rolurile sunt adesea interdependente, iar absența unui coleg-cheie poate afecta livrabilele, relațiile cu clienții sau termenele unui proiect. Accesul la prevenție și evaluări medicale la timp nu elimină aceste riscuri, dar contribuie la identificarea și gestionarea timpurie a unor probleme de sănătate.

„Într-un startup sau într-o companie mică, oamenii sunt cei în jurul cărora se construiește și crește businessul. Un beneficiu medical nu trebuie privit exclusiv ca o linie de cost în bugetul de HR. El poate contribui la experiența angajatului, la încrederea în angajator și la o cultură în care prevenția este încurajată. Într-o echipă restrânsă, în care fiecare competență contează, investiția în sănătatea oamenilor devine și o investiție în capacitatea companiei de a se dezvolta sustenabil.”, explică Andreea Minuță, Director Executiv al Diviziei de Abonamente Regina Maria.

Investiția medie a unui angajator într-un abonament medical este de aproximativ 100 de lei lunar per angajat. În schimb, economiile realizate de un abonat prin utilizarea serviciilor incluse în abonament ajung, în medie, la 3.500 de lei pe an. Vorbim, însă, și despre un avantaj fiscal. Abonamentele medicale acordate angajaților beneficiază de un regim fiscal favorabil, fiind neimpozabile pentru salariați în limita a 400 de euro anual de persoană. Pentru firmele plătitoare de impozit pe profit, cheltuielile aferente pot fi deductibile.

Între 13 și 22 noiembrie 2026, Regina Maria oferă reduceri de până la 45% pentru abonamentele medicale dedicate IMM-urilor. Informațiile despre pachete, serviciile incluse și condițiile de achiziție sunt disponibile pe site-ul Regina Maria: https://www.reginamaria.ro/abonamente-imm.

Articol susținut de Regina Maria