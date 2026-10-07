Startup-ul francez Mistral lansează un nou model de inteligenţă artificială

Compania franceză Mistral AI a prezentat un nou model de inteligenţă artificială, despre care afirmă că se numără printre cele mai performante modele deschise din lume şi că depăşeşte semnificativ soluţiile similare dezvoltate în afara Chinei, în contextul intensificării concurenţei tehnologice globale, potrivit News.ro, care citează CNBC.

Noul model, denumit Mistral Large 4 (ML4) şi cunoscut şi sub numele de „le Chonk”, dispune de 1.000 miliarde de parametri şi este conceput pentru aplicaţii complexe în securitate cibernetică, programare, industrie şi finanţe, precum şi pentru procesarea mai multor tipuri de date.

Mistral, considerată unul dintre principalii competitori europeni ai OpenAI şi Anthropic, a atras în septembrie o finanţare de 3 trei miliarde EUR, la o evaluare de 21 miliarde EUR. Operaţiunea a consolidat poziţia companiei printre cele mai valoroase şi bine finanţate startup-uri europene din domeniul inteligenţei artificiale.

ML4 a fost antrenat timp de 2 luni folosind 4.000 procesoare grafice Nvidia Grace Blackwell, instalate în centrele de date proprii ale Mistral din Europa. Compania susţine că, odată cu publicarea parametrilor modelului, acesta se va situa printre cele mai performante sisteme cu ponderi deschise la nivel mondial, potrivit rezultatelor agregate ale testelor de evaluare.

Modelul va fi disponibil iniţial, într-o versiune preliminară, pentru dezvoltatori, specialişti în securitate cibernetică şi autorităţi publice, urmând să fie lansat pe scară mai largă în cursul acestei luni.

Modelele AI deschise permit dezvoltatorilor să le modifice şi să le ruleze pe propria infrastructură, spre deosebire de sistemele proprietare oferite de companii precum OpenAI şi Anthropic. Cele mai avansate modele din această categorie au provenit în mare parte din China, iar adoptarea lor internaţională a crescut rapid.

Mistral recunoaşte că noul său model rămâne în urma celor mai avansate sisteme AI în anumite domenii, inclusiv programarea, dar anticipează îmbunătăţiri pe măsură ce îşi extinde capacitatea de antrenare.

„Capacităţile modelului vor continua să se îmbunătăţească pe măsură ce ne extindem infrastructura de antrenare, în urma finanţării din seria D”, a declarat Guillaume Lample, cofondator şi director ştiinţific al Mistral.

Acesta a subliniat că funcţiile de apărare cibernetică ale ML4 ar putea ajuta companiile şi guvernele să se protejeze împotriva atacatorilor care exploatează vulnerabilităţile mecanismelor de siguranţă ale modelelor AI proprietare.

Lansarea intervine într-un moment în care dezvoltatorii occidentali încearcă să reducă avansul companiilor chineze pe piaţa modelelor deschise. Luni, startup-ul american Reflection AI, susţinut de Nvidia, a prezentat primul său model deschis, despre care susţine că atinge performanţe comparabile cu GLM 5.2, dezvoltat de compania chineză Z.ai.