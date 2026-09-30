Startup elvețian cofondat de doi români ajunge în Top 30 al celor mai promițătoare companii din Elveția. NovoViz este și în finala unui concurs cu finanțare de 150.000 CHF

Startup-ul elvețian NovoViz, care îi are printre cofondatori pe românii Andrada Muntean și Andrei Ardelean, a ajuns pe locul 27 în TOP 100 Swiss Startup Award 2026, clasamentul anual al celor mai promițătoare startup-uri din Elveția. Compania urcă astfel 39 de poziții față de anul trecut, când ocupa locul 66, iar evoluția vine în timp ce NovoViz se află și în finala unui concurs elvețian de inovare cu un premiu de 150.000 de franci elvețieni.

TOP 100 Swiss Startup Award este realizat anual de un juriu format din 100 de investitori și experți în startup-uri, care aleg companiile elvețiene cu cel mai mare potențial de dezvoltare. Clasamentul este realizat din 2011, iar ediția din acest an este cea de-a 16-a.

NovoViz ocupă în 2026 locul 27, după ce anul trecut se afla pe poziția 66. Compania, cu sediul la Neuchâtel, este încadrată în categoria Engineering și dezvoltă tehnologii de imagistică capabile să detecteze fotoni individuali.

Pentru NovoViz, avansul de 39 de poziții într-un singur an vine într-o perioadă în care startup-ul a bifat mai multe etape importante de dezvoltare și validare.

NovoViz este și între cei trei finaliști pentru un premiu de 150.000 CHF

Startup-ul se află în prezent și între cei trei finaliști ai Prix BCN Innovation 2026, competiție organizată de Banque Cantonale Neuchâteloise pentru proiecte inovatoare dezvoltate în cantonul Neuchâtel.

În competiție au fost înscrise inițial 23 de proiecte, dintre care juriul a selectat trei pentru finală: NovoViz, Cassio-P și Solar Loop.

Premiul pentru câștigător este de 150.000 CHF, iar organizatorii spun că valoarea finanțării face din Prix BCN Innovation una dintre competițiile de referință pentru inovare din Elveția.

Câștigătorul ediției 2026 urmează să fie anunțat pe 1 octombrie.

StartupCafe.ro a scris în luna iulie despre calificarea NovoViz în finala competiției și despre planurile companiei de a lansa o nouă generație de senzori.

Citește și: Startup fondat de doi români, în finala unuia dintre cele mai importante premii de inovare din Elveția. După finanțarea de 1,9 milioane USD, compania pregătește lansarea unei noi generații de senzori

Ce face NovoViz

NovoViz este un startup deep-tech lansat în 2024, ca spin-off al École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

Compania dezvoltă tehnologie pentru imagistica cu un singur foton (single-photon imaging), bazată pe senzori extrem de sensibili care pot detecta particule individuale de lumină.

Tehnologia pe care se bazează NovoViz are în spate peste zece ani de cercetare și două cereri de brevet.

Sistemele de acest tip pot fi utilizate în domenii în care senzorii convenționali întâmpină limite, precum imagistica în condiții de lumină foarte redusă, machine vision, imagistica cuantică și alte aplicații avansate de detecție.

Unul dintre obiectivele companiei este reducerea complexității și costului unor astfel de sisteme, pentru ca tehnologia să poată ieși din zona laboratoarelor specializate și să fie folosită într-un număr mai mare de aplicații comerciale.

Andrada Muntean este CEO al NovoViz, iar Andrei Ardelean este CTO. Cei doi ingineri români și-au construit carierele în Elveția înainte de lansarea companiei.

Aproape 2 milioane de dolari atrase în primii ani

StartupCafe.ro a prezentat NovoViz în primăvara acestui an, când compania ajunsese la finanțări de aproximativ 1,9 milioane de dolari, provenite din investiții, granturi și instrumente convertibile.

Startup-ul fusese lansat în aprilie 2024, iar finanțările obținute au permis echipei să treacă de la cercetarea academică spre dezvoltarea și testarea produselor.

Citește și: Doi români au lansat un startup în Elveția și au strâns finanțări de aproape 2 milioane dolari, în mai puțin de 2 ani

În vara acestui an, compania ne spunea că a accelerat dezvoltarea produselor și testarea prototipurilor și că pregătește cea de-a treia generație de fotodetectori sensibili în infraroșu.

Astfel, într-un interval de aproximativ un an, NovoViz a trecut de pe locul 66 pe locul 27 în TOP 100 Swiss Startup Award, a ajuns între cei trei finaliști ai Prix BCN Innovation și a continuat dezvoltarea tehnologiei pe care încearcă să o transforme din cercetare avansată într-un produs comercial.