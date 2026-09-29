Bucharest Food Week revine în primăvara anului 2027

După o primă ediție în care peste 18.000 de oaspeți au ajuns în restaurantele participante la Bucharest Food Week, evenimentul revine în primăvară, între 10 și 16 mai 2027, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Organizatorii au început deja sǎ planifice calendarul evenimentelor şi promit şi mai multe surprize.

„Pentru ediția din primǎvarǎ, vom avea şi mai multe restaurante implicate în proiect, care vor servi meniuri speciale. De asemenea, vom avea şi mai mulți invitați internaționali. Am planificat deja primele douǎ evenimente care implicǎ restaurante din afara României”, a declarat Cosmin Mǎgureanu, co-fondator Bucharest Food Week şi ialoc.ro.

Prima ediție s-a desfășurat între 14-20 septembrie 2026 și a implicat 151 de restaurante, cafenele, baruri, brutǎrii, patiserii, cofetǎrii și gelaterii.

„Am pornit Bucharest Food Week, în primul rând, din dorința de a face ceva pentru industrie. În primele 6 luni din 2026, numǎrul de rezervǎri în restaurantele din Bucureşti scǎzuse cu aproximativ 30%, comparativ cu aceeaşi perioadǎ a anului trecut. Aşa cǎ am gândit un eveniment care sǎ le dea un impuls oamenilor sǎ iasǎ, sǎ descopere locuri noi, la un preț mai accesibil fațǎ de restul anului, dupǎ care sǎ revinǎ în restaurantele care le-au plǎcut”, au declarat Alexandra şi Cǎtǎlin Cincu, co-fondatori Bucharest Food Week şi creatori ai proiectului online Cǎlǎtorii şi Farfurii.

84.7% dintre cei care au făcut rezervări prin foodweek.ro au ajuns pentru prima dată în restaurantele respective. Festivalul și-a propus să-i scoată pe oameni de pe traseele lor obișnuite și să le dea un motiv să încerce locuri noi. Pentru restaurante, asta a însemnat nu doar mese ocupate în plus, ci mii de oameni care le-au trecut pragul pentru prima dată.

În cele șapte zile, restaurantele participante au propus meniuri într-una dintre cele trei categorii de preț: 69, 119 și 189 lei de persoană, construite în jurul preparatelor care le definesc. Meniurile au fost gândite astfel încât experiența să fie mai avantajoasă decât dacă preparatele respective ar fi fost comandate separat, à la carte, în restul anului.

În paralel, cafenelele, barurile, patiseriile și gelateriile participante au pregătit produse create special pentru Bucharest Food Week și disponibile doar pe durata festivalului. Multe dintre ele s-au epuizat rapid: unele patiserii au rămas fără plăcinte încă de la prânz, choux-urile s-au terminat în primele ore, iar mai multe produse au ajuns sold out de-a lungul săptămânii. În unele cazuri, producția a fost suplimentată de la o zi la alta pentru a ține pasul cu cererea. În total, aproximativ 6.000 produse au fost vândute în cele șapte zile.

Conform datelor ialoc.ro, între 14-20 septembrie s-au fǎcut cu 43% mai multe rezervǎri comparativ cu media rezervǎrilor dintr-o sǎptǎmânǎ din 2026. Comparativ cu aceeaşi perioadǎ a anului trecut, creşterea este de 39%. În plus, aproximativ 2.000 persoane au trecut pragul restaurantelor fǎrǎ rezevare şi s-au bucurat de meniurile dedicate.

Programul de evenimente a dus Bucharest Food Week și dincolo de restaurante, cu experiențe accesibile pentru oameni pasionați de gastronomie, dar și pentru cei pur și simplu curioși să încerce ceva nou, cum ar fi degustări de șampanie, masterclass-uri de sushi, sesiuni dedicate cafelei și altele.

O altǎ categorie de evenimente din Bucharest Food Week a fost seria de cine și pop-up-uri care au adus împreună unele dintre cele mai bune restaurante și echipe din gastronomia românească.

Les Enfants du Marché, pentru prima oarǎ în România

Finalul primei ediții Bucharest Food Week a avut parte de invitați pe mǎsurǎ. Les Enfants du Marché, restaurantul din Marché des Enfants Rouge, cea mai veche piațǎ acoperitǎ din Paris, a încheiat evenimentul cu un pop-up de douǎ zile în curtea Tabra.

Proprietarul Michael Grosman, bucǎtarul Louis Cocault şi somelierul Martial Peria au lucrat alǎturi de echipa condusǎ de Mircea Mangiurea, într-o replicǎ a standului Les Enfants du Marché din Paris, construit special pentru acest eveniment.

„Am venit la București să gătim, dar plecăm de aici cu mult mai mult decât atât. Întreaga experiență ne-a inspirat cu adevǎrat: de la piețe și produse locale, până la întâlnirile cu bucătari, producători și atât de mulți oameni conectați cu mâncarea. Ne-au surprins plǎcut energia şi generozitatea oamenilor. Faptul cǎ erau curioşi cu adevǎrat, deschişi şi încântați cǎ pot împǎrți cu noi tot ce are mai bun Bucureştiul. Am fost surprinşi şi de scena culinarǎ. Bucureştiul e tânǎr, creativ şi plin de viațǎ. E o generație nouǎ aici care îşi permite să experimenteze, să se joace și să privească lucrurile cu libertate, fără să piardă însă legătura cu cultura, cu rădăcinile și cu tradițiile românești. Iar felul acesta de a merge înainte, păstrând în același timp ceva profund din ceea ce te-a format, este ceva în care ne regăsim şi noi. Pentru noi, călătoriile și gătitul au fost întotdeauna despre mai mult decât mâncare. Sunt despre a gusta, a bea, a întâlni oameni, a asculta povești și a lua cu noi, la întoarcerea acasă, câte o mică parte din fiecare loc pe care îl descoperim. Iar Bucureștiul ne-a lăsat, cu siguranță, ceva de dus mai departe”, a declarat Michael Grosman, proprietar Les Enfants du Marché.

Evenimentul este organizat de platforma românească de rezervări de restaurante ialoc.ro, de Călătorii și Farfurii, unul dintre cele mai importante proiecte online dedicate industriei HoReCa şi studio-ul creativ Studio Maller.