Țintă de 2,5 miliarde EUR și extindere în SUA: un dezvoltator imobiliar român accelerează și introduce AI pentru fiecare angajat

One United Properties vrea să își crească valoarea netă ajustată a activelor de la circa 1,2 miliarde EUR la 2,5 miliarde EUR în următorii cinci ani și își extinde activitatea în Statele Unite. În paralel, dezvoltatorul imobiliar român începe să introducă inteligența artificială la nivelul întregii organizații și vrea ca fiecare angajat să învețe să folosească AI în activitatea sa.

Compania folosește deja inteligența artificială în zona juridică și dezvoltă aplicații pentru project management, bugetare și stabilirea prețurilor, potrivit cofondatorului și co-CEO-ului Victor Căpitanu.

Miza declarată nu este doar automatizarea unor sarcini. One urmărește să ia decizii mai bune, să execute mai repede și să poată administra un număr mai mare de proiecte.

Decizia vine într-un moment în care dezvoltatorul pregătește un nou ciclu de creștere, după ce și-a mărit puternic dimensiunea afacerii în ultimii ani, și face primii pași pe piața americană.

AI pentru fiecare angajat

Într-o postare pe LinkedIn, Victor Căpitanu spune că One a decis să ofere competențe de utilizare a inteligenței artificiale întregii organizații, cu aplicații practice adaptate rolului fiecărui angajat.

Compania folosește deja AI în activitatea juridică și lucrează la soluții pentru project management, bugetare și pricing.

Ideea este ca tehnologia să nu rămână doar în mâna unei echipe IT sau a câtorva persoane care experimentează cu noile instrumente, ci să intre în procesele de lucru ale companiei.

Căpitanu indică trei beneficii urmărite: decizii mai bune, execuție mai rapidă și posibilitatea de a administra mai multe proiecte.

Pentru un dezvoltator care își propune să își dubleze aproape valoarea activelor și să lucreze pe mai multe piețe, acestea devin probleme de scalare, nu doar de tehnologie.

„Peste un an ar putea fi mai ieftin”. De ce începe One acum

Unul dintre argumentele prezentate de Victor Căpitanu este tocmai viteza cu care se schimbă piața AI.

Unele dintre instrumentele folosite astăzi vor fi înlocuite, iar tehnologia ar putea costa mai puțin peste un an. One a ales însă să nu aștepte.

„Unele dintre instrumentele pe care le adoptăm astăzi vor fi înlocuite. Tehnologia ar putea fi mai ieftină peste un an. Dar construirea unei echipe care știe să o folosească bine necesită timp. De aceea începem acum”, spune Victor Căpitanu, cofondator și co-CEO al One United Properties.

Motivul este că instrumentele pot fi cumpărate repede, dar o organizație care știe să le folosească bine se construiește în timp.

Căpitanu spune că One a decis să instruiască fiecare angajat în utilizarea AI, cu aplicații practice pentru rolul său. Compania urmărește, concret, „decizii mai bune, execuție mai rapidă și capacitatea de a administra mai multe proiecte”.

În plus, odată cu extinderea internațională, One estimează că AI poate ajuta echipele să lucreze mai eficient pe piețe diferite și împreună cu partenerii locali.

De la 1,24 miliarde EUR la 2,5 miliarde EUR

Investiția în această transformare vine într-un moment în care One United Properties pregătește o nouă etapă de creștere.

La Capital Markets Day din 11 septembrie 2026, compania a prezentat investitorilor obiectivele pentru următorii cinci ani.

Una dintre țintele centrale este creșterea valorii nete ajustate a activelor - adjusted NAV, indicator care reflectă valoarea activelor companiei după scăderea datoriilor și aplicarea ajustărilor relevante - de la aproximativ 1,24 miliarde EUR la 2,5 miliarde EUR.

Strategia presupune dezvoltarea unor proiecte rezidențiale mai mari, extinderea portofoliului de proprietăți generatoare de venit, intrarea mai puternică pe segmentul rezidențial accesibil și dezvoltarea internațională.

Un exemplu al noii scări la care vrea să opereze compania este One City District. Proiectul este gândit pentru aproximativ 3.200 de locuințe și o comunitate estimată la circa 8.000 de persoane.

În prezentarea către investitori, One vorbește inclusiv despre standardizare, disciplină în execuție și scurtarea ciclurilor de capital.

În acest context, introducerea AI în project management, bugetare și pricing capătă o miză mult mai concretă: compania încearcă să administreze o organizație și un portofoliu de proiecte tot mai complexe.

Pariul american: primul proiect de circa 110 milioane USD

Noua etapă de creștere nu se oprește în România.

One United Properties a început să dezvolte activități și în Statele Unite, unde strategia presupune colaborarea cu parteneri locali și co-investitori.

Primul proiect prezentat investitorilor este în Franklin, Tennessee, și are o valoare brută estimată la aproximativ 110 milioane USD.

Compania analizează și alte oportunități în SUA, inclusiv în zona Nashville și Miami.

Extinderea adaugă însă un nou nivel de complexitate: proiecte aflate în piețe diferite, parteneri locali și echipe care trebuie să lucreze împreună.

Căpitanu vorbește despre AI inclusiv ca instrument care poate ajuta organizația să lucreze mai eficient între piețe și împreună cu parteneri locali.

Astfel, introducerea inteligenței artificiale la nivelul întregii companii se suprapune peste momentul în care One încearcă să treacă de la creșterea puternică din România la o organizație capabilă să opereze și internațional.

Cum a crescut One în ultimii ani

Ambiția de a ajunge la un NAV de 2,5 miliarde EUR vine după o perioadă de expansiune accelerată.

La începutul anului 2025, One arăta că, în intervalul precedent de cinci ani, activele totale ale companiei crescuseră de peste trei ori, iar capitalurile proprii se multiplicaseră de patru ori.

La finalul anului 2024, compania avea active totale de aproximativ 5,5 miliarde lei și lucrări în derulare pe 13 șantiere rezidențiale și comerciale.

Cifra de afaceri consolidată a fost de aproximativ 1,4 miliarde lei, iar veniturile din vânzările de proprietăți rezidențiale au depășit pragul de un miliard de lei.

Creșterea a continuat și în 2025.

Activele totale au ajuns la aproximativ 6,6 miliarde lei, în timp ce compania a raportat o cifră de afaceri consolidată de aproximativ 1,44 miliarde lei și un profit net de circa 427 milioane lei, în creștere cu 15% față de anul anterior.

Deși cifra de afaceri a rămas relativ stabilă, profitabilitatea segmentului rezidențial s-a îmbunătățit. Marja netă a crescut de la 28,9% în 2024 la 34,5% în 2025.

AI-ul ca infrastructură pentru următoarea etapă

Pentru One, inteligența artificială nu apare astfel ca un proiect izolat de digitalizare.

Compania încearcă simultan să administreze proiecte mai mari, să intre pe noi segmente de piață și să construiască o prezență în Statele Unite, în timp ce țintește aproape dublarea valorii nete ajustate a activelor în următorii cinci ani.

În această ecuație, AI-ul este introdus în zone direct legate de funcționarea businessului - juridic, project management, bugetare și pricing - iar utilizarea tehnologiei urmează să fie extinsă la nivelul întregii echipe.

Pariul exprimat de Victor Căpitanu este că avantajul nu va veni neapărat dintr-un anumit instrument AI. Instrumentele se vor schimba și se vor ieftini.

Mai greu de recuperat va fi timpul necesar pentru ca oamenii și organizația să învețe să le folosească.