Avertisment DNSC: Tentative de fraudă prin e-mailuri și apeluri false. Atacatorii se folosesc și de identitatea Provident

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unor noi tentative de fraudă raportate de utilizatorii din România, în care atacatorii se folosesc de apeluri telefonice false pentru a contacta victimele, despre care spun că ar fi implicate într-o operațiune de spălare de bani la Bursa de Valori București.

Atacatorii se dau drept „analiști financiari” din cadrul ONPCSB (Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor) și spun victimelor că este necesară acțiune rapidă din partea acestora, a postat DNSC pe Facebook.

În paralel, oamenii pot primi și un email de tip phishing, în care atacatorii se folosesc de identitatea vizuală a Provident Financial România. Email-ul are subiectul „Solicitare anterioara inregistrata: Iti multumim ca ai aplicat pentru un imprumut Provident!".

Ca finalitate a fraudei, atacatorii pot solicita datele bancare ale victimelor pentru a anula cererea de împrumut, sau transferul fondurilor victimelor într-un cont terț, presupus a fi securizat.

Scenariul de atac este unul extrem de elaborat, utilizând apeluri cu număr falsificat (caller ID spoofing), manipulare emoțională și juridică, denumirea și identitatea de brand a trei organizații cunoscute în România și colectarea treptată a datelor personale și bancare.

DNSC recomandă românilor:

Să nu ofere date personale sau bancare prin telefon; nicio organizație nu va solicita date sensibile astfel;

Să închidă apelul și să sune înapoi la numărul oficial al organizației;

Să nu continue discuția pe WhatsApp, Telegram sau Signal, întrucât acestea nu sunt canale oficiale de comunciare;

Să nu se lase intimidat de ton autoritar sau „articole de lege”;

Dacă au furnizat date bancare, să contacteze imediat banca pentru a încerca blocarea tranzacțiilor frauduloase.

Pentru raportarea la DNSC, românii pot completa formularul disponibil AICI și pot apela numărul 1911.