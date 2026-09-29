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Avertisment DNSC: Tentative de fraudă prin e-mailuri și apeluri false. Atacatorii se folosesc și de identitatea Provident

Avertisment DNSC: Tentative de fraudă prin e-mailuri și apeluri false. Atacatorii se folosesc și de identitatea Provident
Sursă: © Andrey Popov | Dreamstime.com
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Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unor noi tentative de fraudă raportate de utilizatorii din România, în care atacatorii se folosesc de apeluri telefonice false pentru a contacta victimele, despre care spun că ar fi implicate într-o operațiune de spălare de bani la Bursa de Valori București.

Atacatorii se dau drept „analiști financiari” din cadrul ONPCSB (Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor) și spun victimelor că este necesară acțiune rapidă din partea acestora, a postat DNSC pe Facebook.

În paralel, oamenii pot primi și un email de tip phishing, în care atacatorii se folosesc de identitatea vizuală a Provident Financial România. Email-ul are subiectul „Solicitare anterioara inregistrata: Iti multumim ca ai aplicat pentru un imprumut Provident!".

Ca finalitate a fraudei, atacatorii pot solicita datele bancare ale victimelor pentru a anula cererea de împrumut, sau transferul fondurilor victimelor într-un cont terț, presupus a fi securizat.

Scenariul de atac este unul extrem de elaborat, utilizând apeluri cu număr falsificat (caller ID spoofing), manipulare emoțională și juridică, denumirea și identitatea de brand a trei organizații cunoscute în România și colectarea treptată a datelor personale și bancare.

DNSC recomandă românilor:

  • Să nu ofere date personale sau bancare prin telefon; nicio organizație nu va solicita date sensibile astfel;
  • Să închidă apelul și să sune înapoi la numărul oficial al organizației;
  • Să nu continue discuția pe WhatsApp, Telegram sau Signal, întrucât acestea nu sunt canale oficiale de comunciare;
  • Să nu se lase intimidat de ton autoritar sau „articole de lege”;
  • Dacă au furnizat date bancare, să contacteze imediat banca pentru a încerca blocarea tranzacțiilor frauduloase.

Pentru raportarea la DNSC, românii pot completa formularul disponibil AICI și pot apela numărul 1911.

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