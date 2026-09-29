FOTO. Penthouse cu vedere la Dunăre. Grupul Altex al lui Dan Ostahie construiește cea mai înaltă clădire din Giurgiu, cu 104 apartamente premium

Grupul Altex, fondat de antreprenorul român Dan Ostahie și cunoscut în principal pentru afacerile sale din retail, construiește prin compania imobiliară Cometex un proiect rezidențial cu 104 apartamente în centrul municipiului Giurgiu. Clădirea va avea 11 niveluri și va deveni, potrivit dezvoltatorului, cea mai înaltă din oraș, iar printre locuințe se numără penthouse-uri duplex cu terase panoramice și vedere către Dunăre.

Structura TOFF Residence Giurgiu a fost deja finalizată, iar proiectul intră într-o nouă etapă a lucrărilor. Termenul anunțat pentru finalizare este primăvara anului 2027, iar viitorii proprietari ar urma să se poată muta începând din vara aceluiași an.



Proiectul este dezvoltat de Cometex, compania de real estate din grupul Altex, care până acum și-a făcut cunoscut numele în special prin dezvoltarea de magazine și parcuri comerciale. Cometex spune că are în prezent o rețea de 18 retail park-uri și alte cinci proiecte pregătite pentru 2026.

104 apartamente, 100 de locuri de parcare și spații comerciale

TOFF Residence este construit pe un teren de 5.000 de metri pătrați, într-o zonă centrală a municipiului Giurgiu, în apropierea Aurora Retail Park, proiect comercial dezvoltat tot de Cometex.

Clădirea va avea 104 apartamente cu două până la cinci camere, dispuse pe 11 niveluri, precum și un parter cu spații comerciale. La demisol vor fi amenajate 100 de locuri de parcare.

Proiectul este poziționat de dezvoltator pe segmentul premium, iar unele dintre apartamente vor avea dimensiuni care ies din tiparul locuințelor obișnuite.

La etajul al treilea, spre exemplu, sunt prevăzute numai patru apartamente, fiecare cu o suprafață de peste 200 de metri pătrați. Fiecare va avea și o terasă de peste 100 de metri pătrați.

Opt penthouse-uri duplex, cu vedere spre oraș și Dunăre

La etajele superioare vor exista și opt penthouse-uri duplex cu trei și cinci camere.

Locuințele vor avea scări interioare proprii și terase dispuse pe întregul perimetru al apartamentelor, cu vedere panoramică asupra orașului și către Dunăre, potrivit informațiilor transmise de dezvoltator.

Adrian Urdă, director general Cometex

„Toff Residence Giurgiu este un proiect unic pentru oraș, atât prin poziționarea sa în centrul municipiului, cât și prin dimensiunea, arhitectura și dotările incluse. Ne-am propus să dezvoltăm un proiect care să aducă un standard superior de locuire în Giurgiu, de la designul modern și materialele și finisajele atent selectate până la soluțiile de execuție și facilitățile integrate. Faptul că structura clădirii este deja finalizată ne apropie de momentul în care forma finală a proiectului va deveni tot mai vizibilă”, spune Adrian Urdă, director general Cometex.

Peste 48 milioane de lei, valoarea lucrărilor înscrisă în autorizație

Proiectul rezidențial al grupului Altex nu a apărut însă peste noapte.

Documentația urbanistică pentru TOFF Residence a început să fie pregătită încă din 2021, iar Planul Urbanistic Zonal pentru dezvoltare a fost aprobat ulterior de autoritățile locale.

Autorizația de construire emisă în octombrie 2024 pentru proiect indică o suprafață desfășurată de aproape 18.000 metri pătrați și o valoare declarată a lucrărilor de aproximativ 48 milioane de lei, adică în jur de 9,6 milioane de euro.

Suma nu reprezintă neapărat valoarea totală finală a investiției, ci valoarea lucrărilor declarată în documentația pentru autorizarea construcției.

De la magazine Altex la parcuri comerciale și apartamente

Componenta imobiliară a afacerilor lui Dan Ostahie are o istorie veche și este legată chiar de expansiunea retailerului Altex.

Cometex spune că a participat la construirea primelor magazine Altex, iar ulterior și-a dezvoltat activitatea către parcuri comerciale, construcții și administrarea proprietăților. Compania se concentrează astăzi în special pe dezvoltarea de retail park-uri.

TOFF Residence aduce însă mai vizibil în portofoliul companiei componenta rezidențială: apartamente premium, penthouse-uri și spații comerciale integrate în aceeași dezvoltare.

Legătura cu ecosistemul Altex merge și mai departe. Viitorii cumpărători ai apartamentelor pot accesa finanțare ipotecară prin Credex, companie de servicii financiare dezvoltată de grup.

Oferta prezentată pentru proiect pornește de la o dobândă de 4,99%, în funcție de eligibilitatea clientului. Condițiile exacte de creditare sunt stabilite de instituția financiară în funcție de profilul solicitantului.

Cine este Altex, grupul fondat de Dan Ostahie

Altex este unul dintre cele mai cunoscute businessuri antreprenoriale românești. Povestea companiei a început la începutul anilor '90, după ce Dan Ostahie a pornit cu importul și comercializarea de televizoare, iar primul magazin Altex a fost deschis la Piatra Neamț în 1992.

Compania s-a extins ulterior la nivel național și a devenit unul dintre principalii jucători ai pieței de retail electro-IT din România.

În prezent, ecosistemul de retail al Altex include brandurile Altex, Media Galaxy și Brico Depot, după intrarea Brico Depot în grup în 2025. Altex spune că operează, cumulat, o rețea de peste 165 de magazine la nivel național.

În paralel, grupul și-a dezvoltat activități și în alte domenii, inclusiv servicii financiare prin Credex și real estate prin Cometex.