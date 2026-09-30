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OpenAI (ChatGPT) vrea să strângă finanțări de cel puțin 30 miliarde dolari

Site-ul OpenAI
Sursă: © Denis Shevchuk | Dreamstime.com
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OpenAI vrea să atragă cel puţin 30 miliarde dolari, într-o nouă rundă de finanţare, şi urmăreşte o evaluare de aproximativ 1.400 miliarde dolari, fără a include capitalul care ar urma să fie atras, a relatat Bloomberg News, potrivit Reuters.

Discuţiile privind finanţarea se află într-un stadiu incipient, iar termenii tranzacţiei s-ar putea modifica, potrivit Bloomberg, care citează persoane familiarizate cu situaţia. Cererea pentru noua rundă ar fi impulsionată de investitori, spune sursa citată de News.ro.

Finanţarea ar urma să funcţioneze ca o rundă intermediară prin care OpenAI să obţină capital în locul unei oferte publice iniţiale (IPO), potrivit sursei citate.

Compania a încheiat în martie o rundă de finanţare cu angajamente de capital de 122 miliarde dolari, care a evaluat OpenAI la 852 de miliarde de dolari.

Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a declarat la începutul lunii septembrie că societatea nu se va lista la bursă în 2026, invocând preocupări legate de siguranţa inteligenţei artificiale.

O eventuală evaluare de 1.400 miliarde dolari ar reprezenta o creştere de aproximativ 64% faţă de evaluarea de 852 miliarde dolari din martie.

Noua rundă este discutată în contextul unei creşteri rapide a veniturilor OpenAI. Ritmul anualizat al veniturilor companiei se apropie de 70 miliarde dolari, după un avans de peste 70% de la începutul trimestrului al treilea, a relatat Reuters.

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