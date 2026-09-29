O companie din grupul românesc AROBS lansează o soluție de analiză cu inteligență artificială a flotelor auto

SASFleet Tracking, companie care face parte din grupul românesc AROBS, specializată în soluții de monitorizare și management al flotelor auto, lansează Safe Drive AI, care folosește inteligența artificială pentru interpretarea datelor telematice și estimarea costurilor generate de comportamentul la volan, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Soluția le arată administratorilor de flote unde apar cele mai mari diferențe între autovehicule și ce comportamente contribuie la acest rezultat.

„Modelele de inteligență artificială devin tot mai accesibile, astfel că diferența nu o mai face algoritmul, ci calitatea datelor și înțelegerea problemei clientului. Companiile colectează deja volume mari de date, dar au nevoie să identifice informațiile relevante și să știe ce măsuri pot lua pe baza lor. SASFleet Tracking are 25 de ani de experiență în monitorizarea flotelor și o bază de clienți care îi folosește zilnic soluțiile, iar acesta este un avantaj greu de replicat. Safe Drive AI reflectă direct doi dintre pilonii strategiei One AROBS 2025–2030, inovația tehnologică bazată pe AI și date, respectiv reorientarea spre produse software proprii și verticale strategice. După ODDO, asistentul AI din TrackGPS, este al doilea pas important pe care îl facem anul acesta în zona de telematică, iar direcția rămâne aceeași, să integrăm AI acolo unde aduce un rezultat măsurabil pentru client”, a declarat Voicu Oprean, fondator și CEO al Grupului AROBS (foto).

Safe Drive AI analizează date privind accelerările, frânările și virajele bruște. Pe baza acestor evenimente, platforma SASFleet Tracking calculează indicatori și modelează costurile asociate condusului agresiv. Componenta de inteligență artificială interpretează apoi rezultatele, identifică tipare în stilul de condus și semnalează situațiile în care ar putea fi nevoie de o intervenție. De asemenea, poate evidenția valorile care par să provină dintr-o eroare a echipamentului, nu din comportamentul la volan, reducând astfel riscul unor decizii bazate pe date eronate.

În cazul unei flote de peste 700 de autovehicule, costul estimat al condusului agresiv poate ajunge la aproximativ 7.000 EUR într-o singură lună, spune compania. Suma, privită separat, nu arată însă dacă stilul de condus s-a schimbat sau dacă mașinile au circulat mai puțin. O lună cu costuri totale mai mici poate ascunde un stil de condus mai agresiv, în cazul în care flota a parcurs mai puțini kilometri.

De aceea, Safe Drive AI urmărește și costul pe kilometru, astfel încât rezultatele să poată fi evaluate ținând cont de distanța parcursă. Raportate la kilometru, diferențele dintre autovehicule pot fi semnificative. În flota analizată, unele vehicule au avut un cost pe kilometru de până la 12 ori mai mare decât media. Accelerările bruște au fost principalul tip de eveniment în cazul vehiculelor cu cele mai ridicate valori.

„Telemetria ne arată mai mult decât numărul de frânări sau accelerări bruște ale unei mașini. Până acum, o mare parte din aceste informații era greu de urmărit și de pus în context, mai ales într-o flotă mare. Cu Safe Drive AI, administratorii de flote văd unde se repetă anumite comportamente, ce costuri generează și dacă măsurile luate au efect”, a declarat Adrian Moldovan, Director Comercial SASFleet Tracking.

Soluția permite identificarea autovehiculelor care înregistrează în mod repetat costuri ridicate pe kilometru, dar și a comportamentelor care contribuie cel mai mult la aceste costuri. În loc să analizeze separat datele fiecărei mașini, administratorul flotei poate vedea care sunt situațiile prioritare și cum evoluează acestea de la o perioadă la alta. Pe baza analizei, Safe Drive AI poate recomanda ce autovehicule să fie urmărite cu prioritate și asupra căror comportamente să se concentreze măsurile luate la nivelul flotei.

„Safe Drive AI se adaugă astfel direcției strategice pe care Grupul AROBS o urmărește la nivelul întregului portofoliu de soluții de fleet management – TrackGPS, SASFleet Tracking și SVT Electronics – de a transforma datele colectate de la flote în informații care să ajute clienții noștri să ia decizii concrete, cu ajutorul inteligenței artificiale. La nivel de grup, este cea de a doua soluție bazată pe AI lansată în acest an în zona de telematică, după asistentul virtual ODDO, integrat în platforma TrackGPS”, a declarat Ovidiu Bojan, Director Executiv AROBS Telematics Solutions.

Datele sunt anonimizate înainte de a fi procesate de componenta de inteligență artificială. Aceasta primește doar un cod asociat autovehiculului și informațiile necesare analizei, fără acces la numărul de înmatriculare sau la identitatea șoferului. Asocierea rezultatelor cu autovehiculul corespunzător se face ulterior în platforma SASFleet Tracking.

SASFleet Tracking are în vedere extinderea utilizării inteligenței artificiale și pentru alte aspecte ale administrării unei flote. Printre direcțiile vizate se numără identificarea depășirilor limitelor legale de viteză și evaluarea riscului asociat, precum și urmărirea obligațiilor administrative, astfel încât companiile să poată înțelege inclusiv costurile pe care le pot genera taxe, autorizații sau verificări omise.

SASFleet Tracking spune că are 25 de ani de experiență în monitorizarea flotelor auto, timp în care a monitorizat aproximativ 150.000 de autovehicule. În prezent, soluțiile companiei sunt folosite de clienți din domenii precum transportul, distribuția, agricultura și serviciile, cu flote de dimensiuni diferite. Autovehiculele monitorizate parcurg cumulat peste 1,1 miliarde kilometri anual, iar Safe Drive AI valorifică experiența acumulată de SASFleet Tracking în analiza acestor date.