România are o nouă confederație patronală reprezentativă la nivel național. CAIR reunește organizații din construcții, turism, agricultură și energie

România are o nouă confederație patronală reprezentativă la nivel național. Tribunalul București a admis, pe 28 septembrie 2026, cererea Confederației Antreprenorilor și Investitorilor din România (CAIR) și a constatat îndeplinirea condițiilor de reprezentativitate prevăzute de Legea dialogului social, potrivit unei informări transmise StartupCafe.ro de Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), membru fondator al confederației.

CAIR devine astfel a treia mare structură patronală cu reprezentativitate la nivel național, alături de Confederația Patronală Concordia și IMM România.

Miza statutului este una practică: președinții confederațiilor patronale reprezentative fac parte din Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social, organism în care sunt reprezentate Guvernul, patronatele și sindicatele și în care sunt discutate inclusiv salariul minim, strategiile guvernamentale și diferendele economice și sociale.

Ce condiții trebuie să îndeplinească o confederație pentru reprezentativitate națională

Legea dialogului social stabilește un prag ridicat pentru obținerea acestui statut.

O organizație patronală trebuie să aibă statut legal de confederație și independență organizatorică și patrimonială, dar și structuri teritoriale în cel puțin jumătate plus unu dintre județele României, inclusiv București.

În plus, patronii membri trebuie să aibă împreună cel puțin 7% dintre angajații din economia națională, fără sectorul bugetar. Îndeplinirea condițiilor este constatată de Tribunalul București. Hotărârea poate fi atacată cu apel.

Legea prevede și că hotărârile privind reprezentativitatea sunt transmise ministerului responsabil cu dialogul social și înscrise în evidențele specifice.

Cine este CAIR și ce domenii reprezintă

Confederația Antreprenorilor și Investitorilor din România este una dintre structurile patronale apărute recent.

CAIR a fost constituită în 2024, printre membrii fondatori aflându-se Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC) și Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR).

În prezent, confederația reunește organizații patronale și profesionale din mai multe domenii importante ale economiei.

Pe lista membrilor prezentată de CAIR se regăsesc, între altele, FPTR, Federația Națională PRO AGRO, organizații din construcții, Federația Patronală a Textilelor, Confecțiilor și Pielăriei – FEPAIUS și Asociația Producătorilor de Energie Electrică – HENRO.

Prin membrii săi, noua confederație își propune să reprezinte firme din construcții, turism, agricultură și industria alimentară, energie, industria ușoară și alte sectoare în care activează numeroase companii mici și mijlocii.

FPTR pune accent, în informarea transmisă, pe reprezentarea firmelor cu capital autohton și a IMM-urilor.

„Prin CAIR, Confederație patronală reprezentativă la nivel național, vor fi reprezentate interesele ramurilor importante ale economiei: turismul, agricultura, industria ușoară, industria de apărare, construcțiile și alte domenii în care își desfășoară activitatea un număr foarte mare de operatori economici mici și mijlocii, în special societăți cu capital autohton”, afirmă FPTR.

Federația consideră construcțiile unul dintre sectoarele cu un rol important în viitoarea activitate a confederației, în contextul investițiilor publice și private din următorii ani.

Transportatorii ar putea intra, la rândul lor, în noua confederație

CAIR ar putea să-și extindă componența și spre sectorul transporturilor.

FPTR spune că, având în vedere relația cu Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România - COTAR, intenția este identificarea unei formule prin care „o federație reprezentativă a transportatorilor” să devină membră a CAIR.

Este însă, în acest moment, o intenție anunțată de FPTR, nu o aderare deja realizată.

Concordia și IMM România, celelalte confederații cu reprezentativitate națională

Pe zona patronală, una dintre organizațiile deja reprezentative la nivelul economiei naționale este Confederația Patronală Concordia.

Statutul actual al organizației o definește drept structură patronală confederativă cu reprezentativitate națională, care reunește organizații și federații patronale din mai multe sectoare.

Printre domeniile reprezentate în structurile sale de conducere se află energia, utilitățile, industria software, serviciile financiare, economia digitală și industria hotelieră și a restaurantelor.

Cealaltă structură este IMM România, fosta organizație cunoscută drept Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, care reprezintă în principal interesele companiilor mici și mijlocii și are reprezentativitate la nivel național. Organizațiile membre folosesc acest statut inclusiv pentru participarea în mecanismele de dialog social.

Prin apariția CAIR, arhitectura reprezentării patronale la nivel național devine astfel mai diversă, inclusiv prin intrarea unei structuri care își asumă explicit reprezentarea unor sectoare precum construcțiile, agricultura, turismul și energia.

Organizațiile patronale s-au diversificat în ultimii ani

În paralel cu organizațiile care au reprezentativitate națională în sensul Legii dialogului social, ecosistemul patronal românesc s-a diversificat în ultimii ani.

Un exemplu este Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin - CONAF, constituită în 2018. Organizația reunește în prezent trei federații și 16 patronate, din domenii precum medicina și stomatologia, transportul rutier, imobiliarele, agricultura, asigurările, consultanța, educația privată și antreprenoriatul social.

CONAF spune că are peste 15.000 de companii în rețeaua sa și s-a implicat în ultimii ani în dialogul cu autoritățile pe teme precum piața muncii, educația antreprenorială, accesul la finanțare și consultarea mediului privat înainte de adoptarea legislației.

Apariția unor astfel de structuri arată o specializare tot mai mare a reprezentării patronale, pe categorii de antreprenori și pe sectoare economice.

Ce se schimbă pentru firme

Obținerea reprezentativității naționale oferă CAIR acces instituțional la unul dintre principalele mecanisme de dialog dintre Guvern, patronate și sindicate.

Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social are printre atribuții consultarea privind salariul minim, analiza programelor și strategiilor guvernamentale, discutarea unor diferende economice și sociale și negocierea unor acorduri la nivel național.

Pentru firmele din organizațiile membre CAIR, miza va fi astfel capacitatea confederației de a transforma problemele sectoriale în poziții comune la nivel național - de la fiscalitate și legislația muncii până la investiții, forță de muncă, energie și reglementări specifice fiecărui domeniu.

FPTR susține că noul statut ar trebui folosit în special pentru întărirea reprezentării IMM-urilor și a firmelor cu capital românesc.

După hotărârea Tribunalului București din 28 septembrie 2026, la masa dialogului social național apare, așadar, o nouă voce patronală: CAIR, construită în jurul unor organizații din sectoare cu pondere importantă în economia reală.