Un startup de date de antrenament AI, cu un fondator de origine română, ar fi devenit cel mai rapid „unicorn” din istoria Y Combinator

Startup-ul AfterQuery, care angajează profesioniști ca medici, avocați și alți specialiști pentru a face instruire de modele AI, co-fondat de un inginer de origine română, ar fi devenit cel mai rapid „unicorn” din istoria Y Combinator, primind o evaluare de 3,2 miliarde dolari.

Firma ar fi ajuns „unicorn”, adică un startup tech evaluat la minim 1 miliard dolari înaintea listării la bursă, în urma unei finanțări de tip Seria B, conform unor surse citate de Forbes.

Startup-ul fondat în San Francisco a fost evaluat la 300 milioane dolari cu numai 5 luni în urmă, când a strâns o finanțare de 30 milioane dolari. Astfel, valoarea i s-ar fi înzecit în mai puțin de o jumătate de an.

Doi foști colegi de liceu, Carlos Georgescu (director de tehnologie) și Spencer Mateega (director general), au fondat AfterQuery la începutul anului 2025 și s-au înscris în Y Combinator, în generația iarnă 2025.

Compania nu și-a propus să construiască o afacere cu date AI. Fondatorii au încercat mai întâi să construiască agenți AI pentru fluxurile de lucru financiare, dar au descoperit că modelele existente eșuau mereu la sarcini profesionale complexe și nuanțate, nu pentru că modelele nu puteau raționa, ci pentru că nu fuseseră niciodată instruite despre cum lucrează de fapt profesioniștii.

AfterQuery angajează experți din inginerie software, finanțe, drept și medicină pentru a înregistra modul în care raționează diferite probleme, iar apoi transformă acest lucru în seturi de date și medii de învățare prin întărire pe care laboratoarele AI le pot folosi pentru instruire, scrie Tech Funding News.

Despre Carlos Georgescu

Carlos Georgescu (22 de ani) este directorul tehnologic al AfterQuery. El s-a născut în București și s-a mutat în Canada cu familia sa cât era copil, scrie investitorul Mircea Ghiță pe LinkedIn. Anterior, el a lucrat la Citadel Securities, Meta și Google ca inginer software. Carlos a mai condus un startup de educație în Vancouver, care a trecut prin unul dintre cele mai mari incubatoare din Canada, League of Innovators, potrivit profilului său de pe Forbes.