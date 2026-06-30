O platformă israeliană de „programare fără programatori” își face propriul model AI

La numai câteva săptămâni după ce a fost cumpărat de Wix pentru 80 de milioane de dolari, startup-ul israelian Base44 anunță că dezvoltă propriul model de inteligență artificială, scrie TechCrunch. Mișcarea reflectă una dintre cele mai importante schimbări din industria AI: startup-urile nu mai vor să depindă exclusiv de modelele dezvoltate de OpenAI, Google sau Anthropic și încearcă să-și construiască propriile avantaje tehnologice.

Anunțul vine într-un moment în care platformele de tip „vibe coding”, care permit dezvoltarea aplicațiilor prin simple instrucțiuni în limbaj natural, atrag investiții și achiziții importante, iar competiția se mută din zona interfețelor către tehnologia din spatele acestora.

După achiziția de 80 milioane dolari, Base44 schimbă strategia

Base44 a devenit cunoscut după ce a dezvoltat o platformă prin care utilizatorii pot crea aplicații software descriind, în limbaj natural, ceea ce își doresc. Startup-ul a fost cumpărat de Wix la doar șase luni de la lansare, într-o tranzacție evaluată la aproximativ 80 de milioane de dolari, la care se pot adăuga plăți suplimentare în funcție de performanță.

Acum, compania merge mai departe și dezvoltă propriul model lingvistic (LLM), în loc să se bazeze exclusiv pe modelele furnizate de marile companii din domeniul inteligenței artificiale.

Potrivit fondatorului Base44, Maor Shlomo, controlul asupra propriului model permite optimizarea întregului lanț tehnologic, reducerea costurilor de procesare, scăderea latenței și îmbunătățirea performanței pentru sarcinile specifice platformei.

„Scara și volumul de care avem nevoie nu sunt ceva la care putem ajunge prin creștere organică. Dacă am reușit să ajungem atât de departe fără finanțare externă, sunt entuziasmat să văd cât de repede vom evolua acum, când avem toate resursele necesare”, a declarat fondatorul Base44, Maor Shlomo, după achiziția companiei de către Wix.

De ce startup-urile AI vor să scape de dependența de OpenAI

Până de curând, majoritatea startup-urilor AI își construiau produsele folosind API-urile oferite de OpenAI, Anthropic sau Google. Acest model a permis lansarea rapidă a unor produse inovatoare, însă a creat și o problemă strategică.

Dacă toți concurenții folosesc aceeași tehnologie de bază, diferențierea devine tot mai dificilă.

Din acest motiv, tot mai multe startup-uri încearcă să construiască ceea ce investitorii numesc „defensibility” - un avantaj competitiv greu de copiat.

Un model propriu poate oferi control asupra costurilor de inferență, independență față de modificările de preț sau strategie ale furnizorilor de modele AI, timpi de răspuns mai mici și posibilitatea optimizării pentru un domeniu foarte specific.

Un model AI construit pentru un singur scop

Base44 nu încearcă să construiască un model generalist care să concureze direct cu cele mai performante modele de pe piață.

Strategia companiei este diferită: modelul este dezvoltat special pentru transformarea comenzilor formulate în limbaj natural în aplicații funcționale.

Cu alte cuvinte, în loc să fie foarte bun la orice, modelul urmărește să fie excelent într-o singură categorie de sarcini - dezvoltarea software asistată de inteligență artificială.

„Base44 este un experiment ambițios care își propune să ajute pe oricine, indiferent dacă are sau nu cunoștințe tehnice, să creeze aplicații software fără să scrie deloc cod”, explica Maor Shlomo la lansarea platformei.

Și Wix își schimbă direcția

Achiziția Base44 face parte dintr-o strategie mai amplă prin care Wix încearcă să se transforme dintr-o platformă de creare a site-urilor într-un furnizor de instrumente AI pentru dezvoltarea de aplicații și soluții software.

Compania israeliană, listată la bursa Nasdaq, a investit în ultimii ani în extinderea capabilităților sale de inteligență artificială prin achiziții și dezvoltarea propriilor produse AI.

O nouă etapă în competiția dintre startup-urile AI

Cazul Base44 arată că următoarea competiție din industria AI nu se va mai purta doar în jurul celui mai performant chatbot sau al celei mai bune interfețe.

Tot mai multe companii încearcă să controleze cât mai mult din propria tehnologie, pentru a reduce dependența de modelele dezvoltate de marile laboratoare AI și pentru a construi produse care pot fi diferențiate mai ușor de concurență.

Pe măsură ce modelele fundamentale devin tot mai accesibile, avantajul competitiv se mută din simpla utilizare a inteligenței artificiale către dezvoltarea unor modele specializate și optimizate pentru anumite domenii sau fluxuri de lucru.







