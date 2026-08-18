Un fost startup de cipuri AI pierde jumătate din valoarea sa în mai puțin de un an, în timp ce trece la servicii de tip „neocloud”

Un startup care producea și vindea cipuri de inteligență artificială și putere de calcul pentru centre de date trece la un sistem de servicii „neocloud” și primește 350 milioane dolari finanțare, la jumătate din valoarea primită în urmă cu mai puțin de un an, potrivit TechCrunch.

Startup-ul Groq (a nu se confunda cu Grok de la SpaceXAI) a strâns banii într-o rundă condusă de firma de investiții Disruptive, cu participarea planificată a Nvidia. În urma acestei finanțări, valoarea startup-ului a ajuns la 3,5 miliarde dolari, în scădere de la 6,9 miliarde dolari, evaluare primită în urma rundei de finanțare din septembrie 2025, despre care am mai scris pe site.

Compania spune că operează 13 centre de date AI în America, Europa, Orientul Mijlociu și Asia Pacific, deservind peste 6 milioane de dezvoltatori, întreprinderi Fortune 500 și mii de companii native AI.

Inițial, firma fondată în anul 2016 se axa pe dezvoltarea „unităților de procesare a limbajului” (LPU) și pe „motoarele de inferență” (inference engine), format din computere specializate, optimizate pentru a rula modele AI rapid și eficient.

De la runda de finanțare din septembrie, fondatorul și CEO-ul Groq, Jonathan Ross, a fost angajat de Nvidia, alături de alți oameni de top ai companiei, ca parte a unui acord de licențiere de 20 miliarde dolari. Acest lucru a determinat tranziția de la a fi un producător pur de cipuri AI la un furnizor de cloud și centre de date care operează sisteme Nvidia.

În iunie, Groq a strâns o rundă de 650 milioane dolari pentru a începe schimbarea. Groq intenționează să extindă puterea de la 54 megawați la peste 200 megawați în 2027.