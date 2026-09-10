EduPro Summit 2026, la București: Companii, școli și autorități discută despre meseriile viitorului, AI și învățământul dual

Companii, instituții de învățământ, autorități, elevi și studenți se vor întâlni, în luna octombrie, la București, la cea de-a doua ediție EduPro Summit, eveniment dedicat pregătirii profesionale, competențelor necesare pe piața muncii și învățământului dual.

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) organizează EduPro Summit #2 pe 15 octombrie 2026, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, în București.

Evenimentul pune în discuție modul în care sistemul de educație și companiile se pot adapta la schimbările generate de tehnologie și inteligența artificială și la apariția unor noi profesii și competențe pe piața muncii.

Printre întrebările propuse de organizatori se numără cum pot fi pregătite generațiile actuale pentru joburile viitorului, cum poate contribui educația la competitivitatea și inovarea economiei și ce rol poate avea învățământul dual în acest proces.

AI, competențele viitorului și legătura dintre școală și companii

Potrivit AHK România, printre principalele teme ale EduPro Summit se află:

dezvoltarea competențelor necesare pentru profesiile viitorului;

formarea profesională și învățământul dual;

dezvoltarea și pregătirea talentelor;

adaptarea educației la cerințele companiilor și ale pieței muncii;

impactul digitalizării și inteligenței artificiale asupra competențelor și profesiilor;

exemple și bune practici în formarea profesională.

Unul dintre obiectivele conferinței este apropierea instituțiilor de învățământ de companii și autorități, astfel încât pregătirea elevilor și angajaților să răspundă mai bine modificărilor din economie și de pe piața muncii.

La eveniment sunt așteptați reprezentanți ai companiilor, instituțiilor de învățământ și furnizorilor de formare profesională, reprezentanți ai autorităților, organizațiilor și asociațiilor, dar și elevi, studenți și tineri profesioniști.

Informațiile despre eveniment și înscriere sunt disponibile pe pagina dedicată.