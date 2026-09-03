O firmă de inteligență artificială pentru afaceri, prezentă și în România, atrage finanțare de 550 milioane dolari

O firmă AI care dezvoltă soluții pentru alte companii anunță că a strâns 550 milioane dolari într-o nouă rundă de finanțare, la valoarea de 5 miliarde dolari.

Runda de tip seria C a Wonderful a fost condusă de fondul de investiții Insight Partners, cu participarea Salesforce și a investitorilor existenți Index Ventures, IVP, Vine Ventures, 9Yards și Bessemer Venture Partners.

De la Seria B din martie 2026, Wonderful spune că și-a extins operațiunile pe peste 35 de piețe, a crescut la 650 angajați la nivel mondial și și-a evoluat platforma într-un „sistem de operare complet AI”. Compania spune că platforma sa este folosită pentru a automatiza fluxurile de lucru de la un capăt la altul, pentru a construi și implementa aplicații native AI și pentru a coordona agenții în fiecare parte a întreprinderii.

Finanțarea va accelera dezvoltarea produselor, va extinde echipele globale de implementare ale Wonderful și va susține cererea tot mai mare a companiilor pentru sistemul de operare AI.

„Intrăm într-o nouă eră a transformării întreprinderilor. Așa cum platformele cloud au devenit fundamentul întreprinderii moderne, sistemele de operare AI vor deveni fundamentul fiecărei întreprinderi. Clienții noștri demonstrează deja că, odată ce AI ajunge în producție într-o parte a afacerii, se extinde rapid în întreaga companie. Fără un sistem de operare comun, AI-ul riscă să recreeze extinderea tradițională a SaaS-ului. Organizațiile au nevoie de o bază comună de AI care să se acumuleze în valoare pe măsură ce tot mai multe companii se bazează pe ea, și exact asta construim. Această finanțare ne permite să ajutăm mai multe întreprinderi să facă această tranziție”, a declarat Bar Winkler, director general (CEO) și co-fondator Wonderful.

Compania a fost fondată la începutul anului 2025 de Bar Winkler (CEO) și Roey Lalazar (CTO).

În total, firma a strâns finanțări de 848 milioane dolari de la apariție și până acum, inclusiv runda recent menționată, potrivit datelor de pe Crunchbase.

Despre Wonderful am mai scris pe StartupCafe.ro, atunci când Bogdan Putinică, fost manager general Microsoft în Europa și Asia, a devenit Executive General Manager al companiei IT în 29 de țări, printre care și România. Acesta a plecat din rol în februarie 2026, conform datelor de pe LinkedIn, iar tot atunci a fondat și startup-ul Outcome1.AI, de „angajați digitali” pentru IMM-uri.