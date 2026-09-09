Studenții de la 4 universități din România primesc acces gratuit la instrumentul AI de dezvoltare software Kiro, marca Amazon

Amazon Web Services (AWS) le oferă studenților de la 4 universități românești acces gratuit la Kiro, instrumentul său de inginerie software bazat pe inteligență artificială, timp de un an, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Universitatea Politehnica din București, Universitatea Politehnica din Timișoara, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași se numără printre cele 132 de universități din 18 țări care intră în program odată cu începutul noului an universitar.

Kiro este un agent de inginerie, un instrument pe care echipele profesioniste de dezvoltare îl folosesc pentru a planifica, scrie și livra software. Companii precum Siemens, Delta, Ericsson, Rackspace Technology și Mondelez International îl utilizează deja în producție. În interiorul Amazon, echipele care construiesc Alexa+, Fire TV, Prime Video și serviciile AWS l-au integrat în fluxul lor zilnic de lucru.

Ceea ce diferențiază Kiro este o abordare pe care AWS o numește spec-driven development - dezvoltare bazată pe specificații. În loc să sară direct la cod, dezvoltatorul descrie în limbaj natural ce vrea să construiască. Kiro transformă descrierea în cerințe structurate, un design și o listă secvențiată de sarcini. Dezvoltatorul verifică fiecare pas, editează ce trebuie editat și păstrează controlul pe tot parcursul procesului. Rezultatul: cod mai curat și mai puține erori de genul celor care apar de obicei când instrumentele AI generează cod fără un plan.

Fiecare student verificat primește 1.000 credite pe lună, fără card bancar, fără perioadă de probă. Studenții își pot crea un cont pe kiro.dev cu adresa de e-mail universitară, își verifică statutul de student prin SheerID, proces care durează câteva minute, și pot începe să construiască imediat.

Kiro funcționează pe 4 suprafețe, fiecare potrivită unui alt mod de lucru:

IDE-ul este experiența de bază . Un student poate descrie un proiect - un planificator de sesiuni de studiu care găsește intervalele libere din calendarele colegilor, o aplicație de flashcard-uri care transformă notițele de la curs în teste, un dashboard care extrage toate termenele limită din programa cursurilor sau un prototip al ideii de startup pe care tot o amână - iar Kiro îl descompune în pași pe care studentul îi parcurge unul câte unul. Un proiect de semestru care pare copleșitor devine o listă de sarcini.

. Un student poate descrie un proiect - un planificator de sesiuni de studiu care găsește intervalele libere din calendarele colegilor, o aplicație de flashcard-uri care transformă notițele de la curs în teste, un dashboard care extrage toate termenele limită din programa cursurilor sau un prototip al ideii de startup pe care tot o amână - iar Kiro îl descompune în pași pe care studentul îi parcurge unul câte unul. Un proiect de semestru care pare copleșitor devine o listă de sarcini. Linia de comandă este pentru studenții care preferă modul terminal. Kiro se ocupă de munca de rutină care consumă timp în fiecare săptămână: redenumirea și sortarea înregistrărilor de la cursuri, configurarea backup-urilor zilnice pe GitHub, transformarea programei într-un calendar sau rularea automată a testelor înainte de fiecare commit.

este pentru studenții care preferă modul terminal. Kiro se ocupă de munca de rutină care consumă timp în fiecare săptămână: redenumirea și sortarea înregistrărilor de la cursuri, configurarea backup-urilor zilnice pe GitHub, transformarea programei într-un calendar sau rularea automată a testelor înainte de fiecare commit. Kiro Web rulează integral în browser, ceea ce contează atunci când studentul lucrează de pe un calculator din laboratorul universitar sau un laptop împrumutat pe care nu poate instala software. Este și cel mai rapid drum de la o idee la ceva funcțional, util pentru demo-uri la hackathoane, pagini de prezentare pentru organizațiile studențești sau un prototip rapid între cursuri.

rulează integral în browser, ceea ce contează atunci când studentul lucrează de pe un calculator din laboratorul universitar sau un laptop împrumutat pe care nu poate instala software. Este și cel mai rapid drum de la o idee la ceva funcțional, util pentru demo-uri la hackathoane, pagini de prezentare pentru organizațiile studențești sau un prototip rapid între cursuri. Kiro Crew, varianta open-source, permite studenților să își definească propriii agenți și să își conecteze propriile instrumente. Pot configura un agent care adună e-mailurile fără răspuns într-un rezumat de dimineață, monitorizează un set de date pentru modificări sau deschide proiectul și face pull la ultimul cod înainte de primul curs din zi.

Ce înseamnă asta pentru studenții români

Instrumentele de dezvoltare bazate pe AI nu mai sunt experimentale. Fac parte din modul în care echipele profesioniste de software lucrează în fiecare zi, iar angajatorii se așteaptă tot mai mult ca absolvenții să știe să le folosească, spune Amazon. Studenții care acumulează această experiență încă din facultate, când au timp să experimenteze, să greșească și să învețe fără presiune comercială, își încep cariera cu un avantaj greu de replicat dintr-un manual.

„România are o tradiție solidă în informatică și inginerie, iar talentul care iese din universitățile românești este printre cele mai bune din regiune. Prin includerea a patru universități românești în programul Kiro Students, vrem să ne asigurăm că studenții de aici au aceleași instrumente profesionale precum colegii lor din orice colț al lumii - nu după absolvire, ci acum, cât timp încă învață și construiesc”, spune Cristian Popescu, Country Manager AWS România.

AWS a lansat programul Kiro Students în martie 2026, cu 11 universități din două țări. Cererea a depășit așteptările - studenți de la alte universități au continuat să întrebe când le vine rândul - iar programul s-a extins acum cu 121 universități noi din 16 țări suplimentare. România este una dintre cele mai bine reprezentate țări din regiune, cu 4 universități în program.