Leelo 2.0: ERP modular, accesibil pentru IMM-uri, cu CRM, producție, logistică și AI

Leelo a lansat versiunea 2.0 a platformei sale de business, o actualizare majoră construită pentru firmele care vor să renunțe la aplicațiile separate, fișierele Excel și procesele greu de urmărit.

Leelo este deja folosit de antreprenori din România pentru facturare, e-Factura, CRM, gestionarea ofertelor, clienților și activităților de zi cu zi. Versiunea 2.0 pornește de la această experiență reală: din feedbackul adunat de la companii care au crescut și au avut nevoie să conecteze mai bine vânzările, operațiunile, stocurile și managementul.

Astfel, Leelo 2.0 nu este doar o actualizare de funcționalități, ci evoluția unei platforme validate în utilizarea de zi cu zi. Noile module au fost dezvoltate pentru a răspunde nevoilor concrete ale antreprenorilor: mai puține procese manuale, informații centralizate și o imagine clară asupra întregii afaceri.

„Leelo 2.0 este rezultatul discuțiilor constante cu antreprenori care folosesc zi de zi facturi, CRM, stocuri, proiecte și rapoarte, dar sunt nevoiți să lucreze în mai multe aplicații. Am construit o platformă care permite unei firme să își vadă și să își gestioneze afacerea dintr-un singur loc.

Credem că o soluție complexă nu trebuie să fie rezervată doar companiilor medii și mari. Și o firmă mică ar trebui să poată beneficia de instrumentele care o ajută să lucreze mai organizat și să crească. De aceea, Leelo permite fiecărui antreprenor să înceapă cu funcționalitățile de care are nevoie acum și să activeze treptat mai multe module pe măsură ce afacerea se dezvoltă, la un preț accesibil.”, spune Daniel Necula, fondatorul Leelo.

Producție, WMS și TMS, integrate în aceeași platformă

Una dintre cele mai importante noutăți ale Leelo 2.0 este extinderea în zona operațională. Platforma include acum module dedicate pentru producție, WMS și TMS, astfel încât firmele pot urmări mai ușor fluxul de lucru dintre aprovizionare, stocuri, producție, livrare și vânzare.

Modulul de producție este gândit pentru companiile care vor să urmărească materiile prime, operațiunile și produsele finite în același sistem în care gestionează comenzile, clienții și facturile. Componenta WMS ajută la organizarea și urmărirea stocurilor, iar TMS aduce într-un singur loc comenzile de transport, flota și documentele necesare activității logistice.

Pentru antreprenori, miza este reducerea timpului pierdut între departamente și accesul la date actualizate, fără să fie nevoie de exporturi repetate sau centralizări manuale.

CRM cu Deals și pipeline pentru o vânzare mai clară

CRM-ul din Leelo 2.0 a fost extins cu modulul Deals, care permite firmelor să gestioneze oportunitățile de vânzare într-un pipeline vizual. Utilizatorii pot vedea rapid în ce etapă se află fiecare ofertă, ce activități urmează, care sunt șansele de închidere și ce venituri potențiale au în lucru.

Pe lângă pipeline, modulul CRM a primit îmbunătățiri de detaliu pentru gestionarea mai clară a clienților, activităților și istoricului comercial. Astfel, echipele de vânzări pot urmări mai bine apelurile, ofertele, sarcinile și interacțiunile cu fiecare client.

Evaluare business asistată de AI și direcții viitoare

Leelo 2.0 include o funcționalitate de evaluare business asistată de AI, care analizează datele disponibile din companie și le transformă în observații ușor de înțeles pentru antreprenor.

Prin agenți dedicați pentru zona financiară, operațională și comercială, platforma semnalează situații care merită atenție: facturi emise și neîncasate, diferențe între facturare și încasări, volum de activități sau taskuri, proiecte inițiate și evoluția conversiei leadurilor în clienți.

Scopul nu este să înlocuiască decizia antreprenorului, ci să ofere mai rapid o imagine clară asupra zonelor în care pot apărea blocaje, pierderi de lichiditate sau oportunități de îmbunătățire.

În următoarea etapă de dezvoltare, Leelo pregătește extinderea componentelor AI în zona comercială: identificarea firmelor care se potrivesc profilului ideal de client al unei companii, căutarea de leaduri noi în funcție de domeniul de activitate și construirea unui ICP (Ideal Customer Profile) mai clar pentru echipele de vânzări.

Facturare, CRM, taskuri și proiecte, într-un flux unitar

Versiunea 2.0 include actualizări și în modulele de Facturare, CRM, taskuri și proiecte. Ideea din spatele acestor modificări este simplă: un client, o ofertă, o factură, o sarcină și un proiect nu ar trebui gestionate în aplicații diferite.

Leelo leagă aceste procese într-un flux unitar. O echipă poate porni de la un lead în CRM, îl poate transforma într-o oportunitate de vânzare, apoi într-o ofertă sau factură, iar activitățile necesare pot fi repartizate și urmărite în taskuri și proiecte.

În același timp, modulele de e-Factura, documente, resurse umane, rapoarte și analiză financiară completează platforma pentru firmele care vor o vedere de ansamblu asupra operațiunilor lor.

Digitalizarea, dincolo de aplicații separate

În contextul obiectivelor europene de digitalizare, inclusiv al indicatorilor utilizați în cadrul Digital Decade și DESI, companiile sunt tot mai interesate de soluții cloud, automatizare, utilizarea inteligenței artificiale și integrarea proceselor de business.

Leelo 2.0 oferă firmelor o bază practică pentru această transformare: o soluție SaaS accesibilă online, cu procese centralizate și informații disponibile în timp real. Platforma nu înlocuiește cerințele specifice ale fiecărui program de finanțare, însă poate susține digitalizarea concretă a activității unei companii.

„Digitalizarea nu înseamnă să ai cât mai multe aplicații. Înseamnă ca datele, oamenii și procesele să lucreze împreună. Cu Leelo 2.0, vrem să oferim antreprenorilor o alternativă modernă și flexibilă la modul fragmentat în care sunt gestionate încă multe afaceri”, adaugă Daniel Necula.

Leelo 2.0 poate fi testat gratuit timp de 30 de zile, fără card bancar, pe leelo.ro.

Articol susținut de Leelo