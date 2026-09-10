București: Expoziție B2B cu soluții de tehnologie, la Romexpo. Tema centrală este inteligența artificială și integrarea responsabilă în afaceri

Se organizează la Romexpo o conferință dedicată afacerilor digitale și IT, care va cuprinde discuții pe 12 scene și care vrea să reunească peste 15.000 de participanți din industria de tehnologie din Europa Centrală și de Est, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Ediția din acest an are loc pe 10 și 11 noiembrie, la Romexpo, Pavilion B1, și reunește comunitatea de business și tehnologie din regiune.

Inteligența artificială schimbă rapid ceea ce putem face. Însă, pe măsură ce posibilitățile cresc, întrebările devin mai interesante: ce merită construit, ce merită schimbat și ce merită făcut diferit?

Tema ediției din acest an marchează exact această trecere, de la capacitatea tehnologică la responsabilitatea folosirii ei - cum se guvernează inteligența artificială, cum se protejează sistemele tot mai autonome și ce rol au oamenii în această transformare. După 15 ani în care GoTech World a urmărit adoptarea tehnologiei de către mediul de business, ediția din acest an pune accent pe etapa următoare: integrarea ei responsabilă, guvernanța datelor și a algoritmilor, precum și impactul automatizării asupra deciziilor și competențelor din organizații. Toate aceste subiecte se regăsesc în agenda celor 12 scene tematice ale ediției aniversare din acest an.

Organizatorii estimează peste 15.000 participanți de business, din România și din regiunea CEE, dintre care peste 7.400 la nivel de C-level. Aceștia vor reprezenta peste 6.200 companii din industrii diverse, de la IT, comerț și banking, la auto, energie, sănătate, publicitate și sectorul public.

Pentru al cincilea an consecutiv, Orange Business este partener principal, continuând să aducă în prim-plan tehnologiile și soluțiile care contribuie la transformarea mediului de business. În zona expozițională, peste 100 companii din IT și digital vor prezenta soluții pentru eficientizarea operațiunilor, automatizare, dezvoltarea businessului și susținerea inovației, oferind vizitatorilor acces direct la acestea și posibilitatea de a discuta cu echipele tehnice și de business ale exponenților.

„La 15 ani de la prima ediție, GoTech World rămâne dovada că tehnologia poate fi catalizatorul schimbării, dar oamenii rămân sursa ei reală. Ei sunt cei care transformă ideile în produse, descoperirile în modele de business și discuțiile în parteneriate de durată. Această aniversare este pentru noi un motiv de mândrie, dar mai ales un angajament: să continuăm să construim, alături de comunitatea de business și tehnologie din regiune, un spațiu în care judecata, creativitatea și scopul contează la fel de mult ca tehnologia însăși”, a declarat Alexandru Măxineanu, Managing Partner, Universum Expo.

12 scene tematice și o premieră demonstrată live: mănușile haptice care simulează simțul tactil

Main Stage găzduiește, în prima zi, ceremonia oficială de deschidere a evenimentului și, pe parcursul ambelor zile, un program despre marile teme care redefinesc tehnologia și businessul: inteligența artificială ca infrastructură de business, dezinformarea, sustenabilitatea și transformările economice globale, cu speakeri precum Kristin Hughes (SVP Global Head of Sustainability, Diageo) și Gijs den Butter (CEO, SenseGlove).

Gijs den Butter va susține și un moment special - o demonstrație live cu mănușile haptice SenseGlove R1: un braț robotic va apuca diverse obiecte, iar utilizatorul mănușilor va simți senzația naturală de atingere și manipulare, datorită unor senzori de presiune care adaptează instant feedbackul tactil în funcție de dimensiunea, rigiditatea și rezistența obiectelor. Tehnologia este dezvoltată pentru instruire, teleoperare și dezvoltarea de roboți umanoizi, ilustrând modul în care inteligența fizică și robotica pătrund tot mai mult în business.

Scena AI in Marketing & eCommerce explorează impactul inteligenței artificiale asupra brandurilor, creativității și experienței clienților. Printre speakeri se numără Alexandra Illiashova (Danone Benelux) - care va vorbi despre viitorul media într-un ecosistem tot mai conectat prin inteligență artificială; Magdalena Manevska (Philips), despre excelența creativă în era AI; și Martin Höfling (Perfetti Van Melle), care va susține o prezentare construită pe un framework propriu despre integrarea brandurilor în cultură, adaptat acum și la rolul inteligenței artificiale în acest proces.

Scena Business Transformation este dedicată schimbărilor operaționale generate de tehnologie, de la inteligența artificială la nivel de enterprise, la autonomia organizațională. Agenda abordează subiecte precum suveranitatea digitală a Europei, transformarea comerțului prin inteligență artificială și trecerea de la date la decizii, prin analiză și insight-uri aplicate. Sesiunile pun accent pe modul în care tehnologia poate genera beneficii concrete de business, de la eficiență operațională la o abordare centrată pe oameni în transformarea digitală.

Scena Cybersecurity aduce în prim plan reziliența digitală, cu speakeri precum Quentin Gaumer (Google), Dr. Lukasz Kister (Honeywell Technologies) și Kim Larsen (Keepit), pe teme precum Cyber Resilience Act, arhitectura Zero Trust și pregătirea pentru era Quantum.

Scena AI urmărește trecerea acesteia din experiment în infrastructura reală a companiilor, cu o sesiune susținută de Marc O'Regan (Chief Technology Officer EMEA, Dell Technologies) despre quantum computing și inteligență artificială, precum și cu alte sesiuni despre guvernanță, reglementare și viitorul echipelor mixte, formate din oameni și inteligență artificială.

Scena Developers este axată pe partea tehnică a inteligenței artificiale aplicate, cu sesiuni despre arhitectura software modernă, observabilitate bazată pe AI și platformele pentru programatori. Printre speakeri se numără Jafar Rezaei, care va vorbi despre stratul de interfață dintre utilizatori și agenții AI, Maish Saidel-Keesing, ce aduce în discuție coordonarea sistemelor multi-agent și Aurea Muñoz (IBM), care prezintă modernizarea aplicațiilor Java.

Visionaries Stage, o scenă nouă, de tip conversațional, aduce publicul mai aproape de oamenii care modelează businessul și inovația la nivel local. Cu experți, fondatori și voci din mediul de business local, scena este construită în jurul dialogului deschis și al perspectivelor practice, iar agenda include subiecte precum scalarea afacerilor dincolo de piața locală, construirea echipelor de performanță, monetizarea creativității și leadershipul autentic.

De asemenea, Coding Area își face debutul în acest an - o scenă hands-on, dedicată învățării prin practică, unde experți tehnici ghidează participanții prin workshopuri live, construite în jurul unor instrumente și probleme reale de business. Printre aceștia, Victor Rentea va susține un workshop despre Agentic Engineering, axat pe trecerea de la utilizarea AI pe baza unor simple prompturi la dezvoltarea de aplicații și fluxuri de lucru autonome cu agenți AI, cu scopul de a reduce erorile și a crește autonomia și calitatea rezultatelor. De asemenea, Gerard Sans susține, în prima zi a evenimentului, un workshop în care participanții construiesc, pas cu pas, alături de el, un agent vocal AI pregătit pentru producție, capabil să apeleze API-uri externe. Cu câte un workshop pe zi, scena îi transformă pe participanți din spectatori în implementatori activi, oferindu-le ocazia să testeze, să experimenteze și să lucreze live alături de experți.

Evenimente satelit în cadrul GTW 2026 - The Smart Home Summit și Tax & Technology Summit

The Smart Home Summit, cel mai important eveniment regional dedicat tehnologiilor de automatizare a locuințelor și clădirilor, ajunge la a treia ediție și se va desfășura, ca de obicei, în cadrul GoTech World. Ediția actuală explorează integrarea inteligenței artificiale în casele conectate și gestionarea inteligentă a energiei.

Tax & Technology Summit revine, pentru al doilea an consecutiv, sub umbrela GoTech World, la inițiativa Camerei Consultanților Fiscali. Summit-ul reunește autorități fiscale, antreprenori, consultanți fiscali, contabili, auditori, avocați și inovatori din zona fintech, cu obiectivul de a crea o perspectivă comună asupra transformărilor din domeniul fiscal și financiar - contabil, precum și asupra modului în care tehnologia schimbă activitatea acestor profesii liberale.

UNIVERSUM spune că este cel mai mare organizator privat de evenimente din România, atât ca cifră de afaceri, cât și ca număr de evenimente organizate, cu o experiență de peste 15 ani în domeniu. Organizația acoperă întregul spectru de soluții pentru evenimente prin divizii specializate.

GoTech World (anterior denumit Internet & Mobile World) este cea mai amplă expo-conferință și casa economiei digitale din Europa Centrală și de Est, în care profesioniștii din întreaga regiune au acces la soluții tech B2B, insight-uri pe diferite arii digitale și o oportunitate de networking.