Un startup britanic cu fondator român obține 18 milioane dolari finanțare

Startup-ul de tehnologie financiară Adfin, co-fondat de românul Ciprian Diaconasu, a încheiat o rundă de investiții de Serie A, prin care atrage 18 milioane dolari.

Adfin ajunge, astfel, la 30 milioane dolari finanțare totală în mai puțin de doi ani de activitate, scrie firma pe site-ul oficial. Banii vin de la Index Ventures, care a condus runda, cu participarea Visionaires Club.

Startup-ul dezvoltă o platformă prin care afacerile pot să-și reducă întârzierile la plată. 63% din afacerile din Marea Britanie sunt plătite cu întârziere, potrivit companiei, efect care se resimte până la investiții, angajări și creșterea lor. Clienții Adfin văd deja doar 9% din facturi plătite cu întârziere.

„Când am început Adfin, ne-am propus să rezolvăm una dintre cele mai dureroase probleme din afaceri: să ajutăm companiile să fie plătite, la timp, fără muncă manuală nesfârșită. Ne-am gândit pentru scurt timp să trimitem oameni pe Marte, dar am decis că rezolvarea fluxului de numerar pentru milioane de afaceri era problema mai urgentă”, a scris Ciprian Diaconasu, co-fondator și director tehnologic (CTO) Adfin, pe LinkedIn.

Startup-ul vrea să construiască acum o platformă de „agentic finance” pentru automatizarea fluxurilor de lucru ale echipelor financiare. În același timp, compania spune că vrea să introducă „customer agents”, o nouă modalitate de a automatiza procesele de credit control și urmărire a plăților restante.

Adfin a fost fondat în anul 2024 de către Tom Pope (CEO) și Ciprian Diaconasu (CTO).

Inginerul român a mai lucrat la un startup, Mambu, care avea sediul central la Berlin, dar cel mai mare birou la Iași, în diferite roluri, inclusiv de conducere. Înainte de a deveni co-fondator Adfin, Diaconasu a fost Vicepreședinte de Inginerie la Mambu. El este licențiat în informatică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, unde a terminat și un master în inginerie software.