Startup AI de detecție a dronelor inamice după sunet, finanțat cu 500.000 EUR

Un startup suedezo-finlandez, care folosește tehnologii de inteligență artificială pentru a dedecta drone militare inamice pe baza sunetului, a primit o investiție de 500.000 de euro.

Potrivit Tech.eu, startup-ul Monava a obținut acum, specializat în detectarea acustică a dronelor, o rundă de investiții condusă de fondul Gungnir Capital, cu participarea Foundry Ventures și Hede Capital.

Finanțarea este de 500.000 de euro, conform publicației suedeze Breakit.

Monava a fost lansat în anul 2020, de 3 antreprenori nordici: Alexander Hebbe, Alexander Faraj și Ilkka Lavas. În prezent senzorii săi de detectare a dronelor sunt amplasați în Ucraina și în Țările Nordice. Startup-ul de apărare susține că senzorii săi „aud” ceea ce radarele le scapă.

Și în România, doi studenți de la Academia Forțelor Aeriene de la Brașov, au realizat un sistem care folosește smartphone-uri obișnuite pe post de senzori pentru detectarea dronelor de diverse tipuri. Mircea Vîlcan și Viorel Cîrstea, în vârstă de 21 de ani, au fost premiați recent la hackathonul Defense-X, organizat de Academia Forțelor Terestre de la Sibiu.