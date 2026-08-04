Skip to content

Startup AI de detecție a dronelor inamice după sunet, finanțat cu 500.000 EUR

drona militara-imagine generică
drona militara-imagine generică Sursă: © Lepasik | Dreamstime.com
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Un startup suedezo-finlandez, care folosește tehnologii de inteligență artificială pentru a dedecta drone militare inamice pe baza sunetului, a primit o investiție de 500.000 de euro. 

Potrivit Tech.eu, startup-ul Monava a obținut acum, specializat în detectarea acustică a dronelor, o rundă de investiții condusă de fondul  Gungnir Capital, cu participarea Foundry Ventures și Hede Capital. 

Finanțarea este de 500.000 de euro, conform publicației suedeze Breakit

Monava a fost lansat în anul 2020, de 3 antreprenori nordici: Alexander Hebbe, Alexander Faraj și Ilkka Lavas. În prezent senzorii săi de detectare a dronelor sunt amplasați în Ucraina și în Țările Nordice. Startup-ul de apărare susține că senzorii săi „aud” ceea ce radarele le scapă.

Și în România, doi studenți de la Academia Forțelor Aeriene de la Brașov, au realizat un sistem care folosește smartphone-uri obișnuite pe post de senzori pentru detectarea dronelor de diverse tipuri. Mircea Vîlcan și Viorel Cîrstea, în vârstă de 21 de ani, au fost premiați recent la hackathonul Defense-X, organizat de Academia Forțelor Terestre de la Sibiu. 

Smart Tech

Vaslui: O firmă românească lansează un proiect pilot de rețea inteligentă de stații pentru încărcarea telefoanelor mobile

tanar_inteligenta_artificiala

8 din 10 candidați folosesc inteligența artificială pentru a-și găsi un loc de muncă. Ce informații nu pot fi oferite de AI

Firmă românească dezvoltă „creierul hibrid” al companiilor: o platformă care conectează angajații cu datele și agenții AI

Un startup de cipuri AI și-a triplat valoarea în jumătate de an, după ce a strâns 312 milioane dolari de la investitori ca Arm și Reed Hastings, co-fondatorul Netflix

LinkedIn adaugă un mod de raportare pentru postările care par a fi generate cu inteligență artificială

Aplicația din telefon care te ajută să nu mai pierzi timpul pe telefon. A depășit ChatGPT și a ajuns pe primul loc în App Store și Google Play