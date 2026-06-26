VIDEO. Doi studenți militari români au făcut un sistem de detectare a dronelor cu telefoanele mobile

Doi studenți români, de la Academia Forțelor Aeriene, au realizat un sistem care folosește smartphone-uri obișnuite pe post de senzori pentru detectarea dronelor de diverse tipuri și au fost premiați la hackathonul Defense-X, organizat de Academia Forțelor Terestre de la Sibiu.

Mircea Vîlcan și Viorel Cîrstea, în vârstă de 21 de ani, sunt studenți în anul al III-lea și se specializează în război electronic, la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov. Echipa lor, PADEWar, s-a numărat printre cele 17 echipe civile și militare care au concurat la Defense X, o competiție de soluții tehnologice pentru sectorul apărării, organizată de Academia Forțelor Terestre de la Sibiu, în Poligonul de instrucție Perii Dăii, în perioada 21–23 iunie 2026.

Echipa PADEWar a primit un cec în valoare de 500 EUR din partea firmei IT orădene Qubiz.

Pe scurt, sistemul PADEWar folosește telefoane mobile obișnuite pentru a capta sunetul emis de drone. Semnalul este transmis și analizat de un computer, dronele putând fi detectate și localizate de operatori, pentru apărare.

„Proiectul PADEWar implică o rețea acustică de detecție a dronelor. Am analizat problemele actuale de pe front, din războiul dintre Rusia și Ucraina și am observat că dronele care zboară la joasă altitudine prezintă o problemă. Și noi ne-am gândit la o soluție. Detecția dronelor pe care o facem noi este destul de sigură, avem o detecție de 98,8% cu un prototip pe care l-am făcut acum”, a declarat, pentru StartupCafe.ro, studentul Mircea Vîlcan.

Cei doi tineri și-ar dori să construiască o rețea largă de detecție a dronelor cu telefoane, cu ajutorul civililor care dețin simple smartphone-uri și doresc să se implice.

Studenții de aviație militară au testat sistemul cu dronele lansate în poligonul Perii Dăii, de la Sibiu, de colegii de la Academia Forțelor Terestre și de companii ca Oves Enterprise, Orbotix, Solomonar, Brave X Aero, Carfil.

„S-a auzit și a fost detectat tot ce a fost multirotor. O singură dronă, foarte silențioasă, nu a putut fi captată”, a spus și studentul Viorel Cîrstea.

El a explicat că, momentan, sistemul lor nu poate detecta și drone precum Shahed, folosite de Iran și Rusia.

„Dacă am pune mâna pe seturi de date cu Shahed am putea implementa și treaba asta, fără nici cea mai mică problemă”, susține Viorel Cârstea, membru al echipei PADEWar.

Un astfel de sistem se poate dezvolta, inclusiv folosind analiza pe baza inteligenței artificiale, la modele diverse de drone.

Urmărește un video cu 4 dintre echipele câștigătoare Defense X Hackathon 2026:

LISTA câștigătorilor Defense X 2026 și a companiilor care s-au implicat în eveniment

Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu a anunțat lista completă a echipelor câștigătoare și premiile speciale acordate de partenerii și sponsorii Defense X 2026:

Premii egale din partea companiilor:

CARFIL oferă 6 vouchere pentru un curs certificat de pilot de drone, în valoare de 1.500 lei fiecare, către echipa Symbiote BCI, reprezentată de Mihai Simedrea, masterand în anul I la Universitatea Politehnică din Timișoara.

Oves Enterprise premiază cu un cec în valoare de 500 EUR echipa Field Kubernetes Cluster, reprezentată de Teodor Giurgică, student în anul IV la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.

ThematIQ premiază cu un cec în valoare de 500 EUR echipa Cyber Cadets, reprezentată de David Mateo, elev în clasa a XI-a la Liceul Militar din Alba Iulia.

Orbotix premiază cu un cec în valoare de 500 EUR echipa Shobolinsky, reprezentată de Kristoff Vescan-Bakcsy, student în anul IV la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Qubiz premiază cu un cec în valoare de 500 EUR echipa PADEWar, reprezentată de Mircea Vîlcan, student în anul III la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov.

We As Web premiază cu un cec în valoare de 500 EUR echipa UNAp 01, reprezentată de Fabian Ciubotariu, căpitan de marină în cadrul Forțelor Navale Române.

Premii speciale:

CARFIL oferă 2 vouchere pentru un curs certificat de pilot de drone, în valoare de 1.500 lei fiecare, către echipa Aegis, reprezentată de Sînziana Bălăceanu, studentă în anul I la Universitatea Politehnică București.

CARFIL oferă 6 vouchere pentru un curs certificat de pilot de drone, în valoare de 1.500 lei fiecare, către echipa RH Team, reprezentată de Răzvan Horhogea, student în anul III la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov.

CARFIL oferă 6 vouchere pentru un curs certificat de pilot de drone, în valoare de 1.500 lei fiecare, către echipa IMDCM, reprezentată de Marius Șerban, student în anul II la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.

Mențiuni speciale: lanterne tactice oferite de Peli Products.

Defense-X este un hackathon anual, organizat de Academia Forțelor Terestre de la Sibiu, sub coordonarea conf. univ. lt. col. Alexandru Baboș, președinte al Senatului universității, alături de antreprenorul clujean Gelu Vac.