Firmă românească dezvoltă „creierul hibrid” al companiilor: o platformă care conectează angajații cu datele și agenții AI

DIMA AI, o firmă românească de tehnologie, pregătește o rundă de finanțare de minimum 500.000 EUR pentru dezvoltarea unei platforme care conectează angajații, datele companiei, modelele de inteligență artificială și agenții AI într-un singur sistem de lucru. Compania vrea să construiască ceea ce poate fi descris drept un „creier hibrid” al organizației, în care oamenii și algoritmii lucrează ca părți ale aceleiași mașinării.

În prezent, inteligența artificială este folosită în multe companii prin aplicații separate. Angajații intră într-un chatbot pentru a genera texte, folosesc un alt instrument pentru imagini, alte programe pentru analizarea documentelor și diferite platforme pentru automatizarea proceselor.

DIMA AI încearcă să aducă toate aceste componente într-un singur mediu operațional.

Platforma ar urma să conecteze oamenii, modelele AI, agenții software, documentele, datele și procesele interne ale companiei. Angajații ar continua să stabilească obiectivele, să valideze rezultatele și să ia deciziile, în timp ce agenții AI ar putea căuta informații, analiza date, pregăti documente și executa sarcini.

Miza este ca oamenii și inteligența artificială să nu mai lucreze în sisteme paralele, ci în interiorul aceleiași infrastructuri organizaționale.

Ce înseamnă „creierul hibrid” al unei companii

Conceptul poate fi înțeles ca un sistem de operare AI al organizației.

Într-un asemenea sistem, cunoștințele companiei, angajații și instrumentele de inteligență artificială sunt conectate într-un singur loc. O solicitare poate fi transformată într-un plan de lucru, împărțită între mai mulți agenți AI și verificată de oameni înainte de livrarea rezultatului.

De exemplu, un angajat nu ar mai trebui să caute separat informații în documente, să le copieze într-un chatbot și să mute apoi rezultatele într-un tabel sau într-o prezentare. Sistemul ar putea accesa informațiile aprobate de companie, executa pașii necesari și livra documentul final.

„Ne propunem să transformăm DIMA dintr-o platformă AI într-un sistem esențial pentru organizații, care centralizează inteligența, procesele și cunoștințele companiei într-un singur loc”, au declarat reprezentanții DIMA AI, pentru StartupCafe.ro.

Platforma ar putea fi folosită în departamente precum marketing, vânzări, financiar, resurse umane sau operațional.

În marketing, agenții AI ar putea analiza informațiile interne și pregăti campanii sau materiale. În vânzări, ar putea organiza datele despre clienți și genera propuneri comerciale. În financiar și operațional, sistemul ar putea extrage informații din documente, pregăti rapoarte și automatiza fluxuri repetitive.

DIMA AI pregătește o rundă de minimum 500.000 EUR

Compania pregătește prima rundă de finanțare și poartă discuții preliminare cu potențiali investitori și parteneri strategici.

Valoarea analizată este de minimum 500.000 EUR, însă runda nu a fost încă deschisă oficial, iar structura și calendarul nu au fost stabilite definitiv.

„Valoarea analizată este de minimum 500.000 de euro, însă structura finală a rundei și calendarul de închidere vor fi stabilite în funcție de discuțiile aflate în desfășurare”, au explicat reprezentanții firmei.

Compania nu a precizat dacă o parte din sumă este deja angajată.

„Obiectivul nostru este să atragem capitalul necesar pentru a accelera dezvoltarea comercială și tehnică a DIMA AI, fără să facem compromisuri în ceea ce privește direcția produsului”, au mai spus aceștia.

Finanțarea ar urma să fie folosită în două direcții principale: dezvoltarea tehnică a platformei și accelerarea adopției sale în piață.

O parte din capital va merge și către marketing și dezvoltare comercială.

„Suntem convinși că următoarea etapă a pieței AI nu va fi câștigată de compania cu cele mai multe funcționalități, ci de cea care îi ajută pe lideri să înțeleagă cum să transforme AI-ul în rezultate concrete de business”, susține echipa DIMA AI.

Compania lucrează la propriul model AI pentru business

DIMA AI dezvoltă și un model propriu de inteligență artificială, optimizat pentru activitățile întâlnite în companii.

Modelul ar urma să devină disponibil comercial în cursul anului 2027.

Spre deosebire de modelele generale, care trebuie să răspundă unei game foarte largi de solicitări, modelul DIMA AI va fi ajustat pentru a funcționa în interiorul sistemului agentic al companiei și pentru a executa sarcini specifice mediului de afaceri.

„Modelul este «fine-tune-uit» în mod special pentru a funcționa în cadrul sistemului nostru agentic și este optimizat pentru sarcini complexe, specifice mediului de business”, au explicat reprezentanții firmei.

Modelul ar urma să fie folosit pentru fluxuri de lucru din marketing, vânzări, operațional, financiar sau resurse umane.

Compania pregătește și un sistem propriu de benchmark, prin care va măsura performanța modelului pe activități concrete de business.

În loc să fie testat doar prin întrebări generale, modelul va fi evaluat în funcție de capacitatea de a executa procese, de a lucra cu informațiile unei companii și de a furniza rezultate consistente.

DIMA AI nu a oferit deocamdată informații despre modelul de bază folosit, dimensiunea acestuia sau resursele de calcul necesare.

Datele ar urma să fie procesate în România

Unul dintre elementele prin care compania vrea să se diferențieze este dezvoltarea unei infrastructuri proprii, găzduite integral în România.

După lansarea modelului, datele clienților ar urma să poată fi procesate direct în această infrastructură, fără să mai fie transmise către furnizori externi de modele AI.

„Astfel, companiile vor avea mai mult control asupra datelor, un nivel mai ridicat de confidențialitate și o soluție adaptată cerințelor lor de securitate”, au declarat reprezentanții DIMA AI.

Pentru clienții enterprise, firma vrea să ofere inclusiv posibilitatea instalării soluției direct pe infrastructura companiei.

În acest scenariu, datele ar rămâne permanent în interiorul organizației.

În prezent, DIMA AI oferă acces la mai multe modele externe, în variante care, potrivit companiei, sunt gestionate în Uniunea Europeană și aliniate cerințelor GDPR.

Infrastructura proprie din România ar reprezenta însă pasul următor: reducerea dependenței față de furnizorii externi și creșterea controlului asupra modului în care sunt procesate informațiile.

Compania nu a precizat încă ce centre de date va folosi, cât va investi în infrastructură sau ce capacitate de procesare va avea aceasta.

Pentru ce companii ar putea fi importantă soluția

Opțiunea procesării locale a datelor ar putea fi relevantă mai ales pentru organizațiile care lucrează cu informații sensibile sau trebuie să respecte cerințe stricte de securitate.

Aceste companii vor să folosească inteligența artificială, dar integrarea sa în activitatea curentă este adesea blocată de întrebări privind datele: unde sunt trimise, cine le poate accesa și în ce jurisdicție sunt procesate.

„În multe cazuri, principalul obstacol nu este lipsa interesului, ci teama legată de ce se întâmplă cu datele: unde ajung, cine le poate accesa și în ce condiții sunt procesate”, au explicat reprezentanții DIMA AI.

O infrastructură controlată local ar putea permite trecerea de la folosirea punctuală a unor aplicații AI la integrarea lor în procesele interne ale companiei.

„Pentru ele, o infrastructură sigură și controlată poate face diferența dintre a testa punctual inteligența artificială și a o integra cu adevărat în activitatea companiei”, a mai transmis echipa.

O categorie globală, adaptată pieței locale

Ideea unui sistem comun în care oamenii, agenții AI, datele și aplicațiile unei organizații lucrează împreună nu este o invenție exclusivă a DIMA AI.

La nivel internațional, companii precum Microsoft, Salesforce, UiPath, Palantir, ServiceNow, Glean, Dust și Writer dezvoltă diferite versiuni ale unor platforme enterprise de orchestrare a muncii dintre oameni și inteligența artificială.

DIMA AI încearcă să construiască o versiune românească a acestei noi categorii tehnologice.

Diferențierea firmei ar putea veni din combinația dintre accesul la mai multe modele AI, agenții care execută sarcini, propriul model destinat activităților de business, procesarea datelor în România și posibilitatea instalării platformei direct la client.

O parte dintre aceste componente sunt încă în dezvoltare. Compania spune că nu vrea să ofere doar un chatbot sau o colecție de instrumente AI, ci infrastructura prin care oamenii și algoritmii să poată funcționa ca părți ale aceluiași sistem operațional.