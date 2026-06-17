Sibiu: Hackathon de drone și alte tehnologii militare, în Poligonul de instrucție Perii Dăii, în perioada  21–23 iunie 2026

Hackathonul internațional Defense-X, organizat de Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, revine în acest an, în perioada 21–23 iunie, în Poligonul de instrucție Perii Dăii, cu o ediție extinsă care confirmă transformarea sa dintr-un maraton de creație tehnologică experimental într-o platformă națională de inovare aplicată pentru domeniile apărării, securității și tehnologiilor emergente.

După succesul primei ediții, care a reunit mediul militar, academic și tehnologic într-un cadru unic de colaborare, Defense-X 2026 face un pas important către accelerarea transferului tehnologic și dezvoltarea unor capabilități relevante pentru provocările mediului operațional modern, au precizat organizatorii, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Ediția din acest an se remarcă printr-o participare semnificativ extinsă a companiilor de tehnologie, startup-urilor deep-tech, universităților și centrelor de cercetare, contribuind la consolidarea unui ecosistem competitiv orientat către rezultate concrete.

Participanții vor dezvolta și demonstra soluții inovatoare în domenii strategice precum securitatea cibernetică și informațiile despre amenințări, sistemele autonome și robotica, inteligența artificială pentru comunicații tactice și sprijin decizional, sistemele UAV (Unmanned Aerial Vehicle – vehicule aeriene fără pilot) și UGV (Unmanned Ground Vehicle – vehicule terestre fără pilot), războiul electronic și monitorizarea spectrului electromagnetic, simularea, instruirea și realitatea virtuală, precum și Edge AI și infrastructura digitală rezilientă pentru operațiuni în teren.

Defense-X 2026 reunește unele dintre cele mai promițătoare proiecte tehnologice dezvoltate de studenți, cercetători, startup-uri și echipe multidisciplinare:

Redshift – sistem de supraveghere și interceptare, cu accent pe fiabilitatea avionicii, telemetrie și stabilitate la viteze ridicate;

AEGIS Drone – dronă autonomă echipată cu camere, radar și senzori pentru detectarea și clasificarea amenințărilor, utilizând algoritmi de machine learning;

Symbiote BCI – platformă bazată pe EEG pentru evaluarea obiectivă a încărcării cognitive a operatorilor de drone FPV în timpul instruirii;

IMDCM Drones – poligon virtual destinat testării și optimizării configurațiilor UAV în condiții simulate;

Nanolabs – sistem automatizat de detectare și cartografiere a minelor terestre, bazat pe robotică și inteligență artificială;

Rapid Mesh – infrastructură IT portabilă bazată pe Kubernetes, Raspberry Pi și NVIDIA Jetson pentru servicii de comunicații și AI în teren;

Shobolinsky – platformă modulară Edge AI bazată pe acceleratoare TPU pentru sisteme autonome care operează fără conectivitate;

UNAp 01 – aplicație destinată estimării derivei obiectelor plutitoare în sprijinul operațiunilor maritime;

MobilARDiag – metodă de diagnostic și analiză a amenințărilor din spectrul electromagnetic, utilizând dispozitive mobile;

AntrenamentVRtir – soluție de instruire pentru tragere care utilizează realitatea virtuală și augmentată pentru simularea condițiilor reale;

RH Team – sistem bazat pe drone pentru detectarea automată a obiectelor străine de pe pistele aeroportuare;

GroundGuard – vehicul terestru fără pilot destinat misiunilor de recunoaștere și supraveghere în medii cu risc ridicat;

PADEWar Team – rețea pasivă de avertizare timpurie pentru detectarea dronelor, utilizând smartphone-uri Android ca senzori distribuiți;

SkyDetectors – soluție accesibilă pentru integrarea dronelor în spațiul aerian controlat U-space;

SpectraSentinel – sistem de monitorizare extinsă a spectrului radio, capabil să detecteze și să urmărească în timp real activități electromagnetice;

Drift Sentinel – platformă de fuziune cu senzori și inteligență artificială pentru detectarea, clasificarea și urmărirea minelor marine în Marea Neagră. Ingerează date de la sonar, camere EO/IR, fluxuri AIS și vehicule fără echipaj;

Aerie – platformă de senzori cu cost redus și consum redus de energie pentru monitorizarea continuă a mediului înconjurător, în special în aer, apă și sol. Nodurile distribuite măsoară parametri precum particulele în suspensie.

Ediția din acest an confirmă maturizarea Defense-X ca platformă de colaborare între sectorul de apărare, mediul academic și industria tehnologică.

Alături de proiectele înscrise în competiție, evenimentul reunește companii de referință precum Oves Enterprise, BraveX Aero, CARFIL, Nanolabs, Medical Pilot, REMSPECT, Rheinmetall Automecanica, WEASWEB, QUBIZ, ORBOTIX, Solomonar și CAD Works.

De asemenea, participă organizații cu expertiză în domeniul căutării și salvării de vieți, precum CERT-Transilvania, precum și organizații active în domeniul aerospațial și al tehnologiilor emergente, precum Romanian Space Initiative (ROSPIN).

La Defense-X 2026 participă și reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior militar, inclusiv ai Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov, Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din Constanța și Universității Naționale de Apărare „Carol I” din București.

Totodată, sunt prezenți reprezentanți ai unor instituții cu responsabilități în domeniul securității, precum Serviciul de Telecomunicații Speciale și Directoratul Național de Securitate Cibernetică, contribuind la crearea unui cadru unic de dialog și colaborare orientat către dezvoltarea viitoarelor capabilități tehnologice pentru apărarea și securitatea națională.

Principala noutate a ediției Defense-X 2026 constă în introducerea unei componente dedicate demonstrațiilor și validării practice. Aceasta permite testarea soluțiilor dezvoltate într-un cadru apropiat de condițiile operaționale reale și facilitează dialogul direct dintre dezvoltatori, utilizatori finali și factorii de decizie.

Prin această abordare, Defense-X își consolidează rolul de accelerator al inovării în domeniul apărării, contribuind la identificarea, validarea și dezvoltarea unor tehnologii cu potențial real de implementare.

Defense-X reprezintă astăzi mai mult decât un eveniment tehnologic. Este o platformă de colaborare și conectare între mediul militar, universități, institute de cercetare, startup-uri și industrie, cu scopul de a transforma expertiza tehnică și ideile inovatoare în capabilități concrete pentru securitatea națională.