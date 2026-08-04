8 din 10 candidați folosesc inteligența artificială pentru a-și găsi un loc de muncă. Ce informații nu pot fi oferite de AI

8 din 10 oameni interesați de un loc de muncă folosesc inteligența artificială pentru a-și găsi un job, dar specialiștii de la o firmă românească de programe de orientare profesională atrag atenția că algoritmii pot oferi informații, dar nu pot înlocui înțelegerea contextului personal și profesional al fiecărui candidat, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

81% dintre candidați folosesc sau intenționează să folosească instrumente bazate pe AI în procesul de căutare a unui loc de muncă, conform unui studiu LinkedIn. În același timp, 65% spun că găsirea unui job a devenit mai dificilă decât în urmă cu un an, pe fondul competiției tot mai ridicate și al incertitudinii privind compatibilitatea cu rolurile disponibile.

În acest context, tot mai mulți candidați apelează la platforme AI pentru a afla care sunt cele mai bune companii, unde salariile sunt mai competitive sau ce angajatori oferă cele mai bune oportunități de dezvoltare. Potrivit specialiștilor din HR, această schimbare este firească, însă apare un risc atunci când recomandările generate de AI devin criteriul principal după care oamenii își aleg viitorul angajator.

„Inteligența artificială poate răspunde foarte bine la întrebarea «Care sunt cele mai bune companii?». Însă întrebarea cu adevărat importantă este alta: «Care este cea mai bună companie pentru mine?». Iar răspunsul nu poate veni doar dintr-un algoritm, pentru că succesul într-un loc de muncă depinde de compatibilitatea dintre om și organizație, nu doar de informațiile disponibile online”, afirmă Ioana Petrea, psiholog, expert HR și cofondator Kariere.ro.

Specialiștii în carieră analizează și stilul de management, cultura organizațională, ritmul de lucru, oportunitățile reale de dezvoltare, compatibilitatea dintre valorile candidatului și cele ale companiei, dar și etapa de viață și de carieră în care se află persoana, pe lângă notorietate sau pachet salarial.

În practică, specialiștii Kariere.ro întâlnesc frecvent candidați care aleg companii cu reputație excelentă și pachete atractive de beneficii, dar descoperă ulterior că stilul de management sau cultura organizațională nu li se potrivesc. Rezultatul este, de multe ori, o schimbare de job după doar câteva luni.

Fiecare candidat are propriul context profesional și personal. Unii caută flexibilitate pentru a petrece mai mult timp cu familia, alții își doresc mentorat, expunere internațională sau oportunități accelerate de dezvoltare. Există și profesioniști care caută stabilitate după o perioadă de burnout sau vor să facă o schimbare într-un moment bine ales al carierei.

Toți pot primi recomandări similare din partea unui instrument AI, deoarece acesta analizează informații publice și modele statistice. Un specialist în carieră analizează însă ceea ce nu apare într-un CV: motivațiile, valorile, obiectivele și momentul profesional în care se află fiecare persoană.

În procesul de recrutare, mulți candidați acordă cea mai mare atenție CV-ului, pregătirii pentru interviu sau negocierii salariului și mult mai puțin timp analizei companiei în care urmează să lucreze. În realitate, organizația aleasă poate avea un impact mult mai mare asupra parcursului profesional decât fișa postului în sine.

Compania influențează ritmul de învățare, oportunitățile de dezvoltare, stilul de leadership pe care candidații îl experimentează, echilibrul dintre viața profesională și cea personală, dar și nivelul de stres și satisfacția pe termen lung. În același rol, doi profesioniști pot avea experiențe complet diferite dacă organizațiile din care fac parte au culturi și valori diferite.

Mai mult, alegerea angajatorului poate accelera sau încetini evoluția unei cariere. Un mediu care încurajează învățarea, colaborarea și asumarea responsabilității poate deschide noi oportunități profesionale. În același timp, o companie în care valorile și stilul de lucru nu sunt compatibile cu cele ale candidatului poate conduce rapid la demotivare, stagnare sau chiar la decizia de a schimba din nou locul de muncă.

Din acest motiv, alegerea companiei ar trebui analizată cu aceeași atenție cu care este evaluat rolul sau pachetul salarial. Dincolo de salariu, beneficii sau reputația pozitivă a brandului, întrebarea esențială rămâne aceeași: este aceasta compania în care poți performa și evolua pe termen lung?

Inteligența artificială și experiența umană trebuie să lucreze împreună

Potrivit aceluiași studiu LinkedIn, 93% dintre recrutorii intervievați spun că vor să își extindă utilizarea inteligenței artificiale în recrutare în 2026.

Specialiștii din HR consideră însă că, pe măsură ce informația devine tot mai accesibilă, diferența nu va mai fi făcută de viteza cu care obținem răspunsuri, ci de capacitatea de a lua decizii bune, pentru că tehnologia își atinge adevăratul potențial doar atunci când completează experiența umană, nu când încearcă să o înlocuiască.