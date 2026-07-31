LinkedIn adaugă un mod de raportare pentru postările care par a fi generate cu inteligență artificială

Platforma socială LinkedIn, deținută de Microsoft, a adăugat un buton prin care utilizatorii pot raporta conținutul de calitate slabă, generat cu inteligență artificială, cunoscut sub numele de „AI slop”, potrivit TechCrunch.

Butonul „Seems like AI slop” (arată a conținut generat cu AI) apare pentru anumiți utilizatori în meniul dedicat postărilor.

Directorul de produs al LinkedIn, Hari Srinivasan, a explicat pe platforma dedicată conexiunilor profesionale că aceasta se confruntă și ea, ca alte rețele sociale, cu acest tip de conținut de calitate slabă, motiv și pentru care a fost implementat noul buton.

Aceasta este cea mai recentă mișcare prin care se încearcă reducerea „slop”-ului de pe o rețea socială, pe măsură ce oamenii au devenit frustrați de postările neautentice care sunt peste tot pe web. Adam Mosseri, șeful Instagram, scria pe Threads la finalul anului trecut că va fi mai ușor să identifici conținutul real decât cel generat de AI.

Cloudflare raporta la început de iunie că traficul online generat de roboți a întrecut, pentru prima dată în istorie, traficul generat de oameni (57,4% vs 42,6%), potrivit NBC News. Directorul general al companiei, Matthew Prince, a scris atunci pe X/Twitter că „s-a întâmplat mai repede decât am prezis”.

Între timp, numărul a crescut la peste 60% pentru boți, pe când numărul traficului generat de oameni a scăzut la mai puțin de 40%, conform datelor Cloudflare Radar.

Despre „AI slop” a mai vorbit și Mădălina Stănescu de la agenția Optimized, prezentă la podcastul „AI Business, AI Parte”, la finalul lunii mai. Ea spunea atunci că brandurile care formează comunități, care creează o conexiune emoțională și oferă conținut de calitate pot fi de succes, iar prioritizarea volumului și crearea aproape exclusivă cu AI ar putea „eroda” imaginea afacerii sau a produsului/serviciului.